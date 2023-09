Volley B/M: Alessandro Nitti torna a Turi, sarà il nuovo opposto

Il nuovo schiacciatore “fuorimano” per la stagione 2023-2024 del Turi sarà Alessandro Nitti. Per l’atleta castellanese, classe 1988, si tratta di un ritorno in biancoazzurro in quanto ha indossato la casacca numero 16 anche nel campionato di serie B 2019-2020. Reduce dalla due ultime stagioni nelle file della Joy Volley Gioia del Colle in Bl dove lo scorso anno ha sfiorato i play off promozione, mentre la stagione prima ha visto svanire il sogno promozione in A3 con il Bari al golden set della finalissima, può contare dalla sua diverse stagioni nelle categorie nazionali con le maglie di Biella (B2 con promozione in B1), Vicenza (B1), Martina Franca (B1 e B2 con Beppe Spinelli allenatore), Gioia del Colle (B2), Foggia (B), La Spezia (B) ed inoltre con la casacca della Materdomini Castellana Grotte ha giocato una stagione sia in A2 che in C.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp