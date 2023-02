Volley B/2: Grottaglie, al Campitelli arriva il pericolosissimo Meta

Torna di scena al Campitelli il Volley Club Grottaglie, i granata sono alla ricerca del riscatto dinanzi al loro pubblico dopo le due sconfitte contro Leverano e Gioia, entrambe sul parquet di casa.

Il Volley Club, secondo in classifica, è reduce dalle due vittorie consecutive contro Galatina e Mesagne e per continuare a rimanere in zona playoff dovrà battere l’insidiosissimo Comcavi Volley Meta. La formazione di Torre Annunziata, in lotta per non retrocedere, è giovane e parecchio pericolosa, a dispetto della posizione di classifica. I gialloblù, in stagione, hanno fatto punti a Gioia del Colle e Taviano, squadre di altissima classifica,, dimostrandosi avversario temibile e da non sottovalutare.

A introdurre la sfida è Coach Pasquale Azzaro: “Il Meta è un avversario tosto che dobbiamo essere bravi ad affrontare. Sarà decisivo l’approccio perché squadre giovani come quella che affronteremo se trovano entusiasmo possono diventare scomodissime. Abbiamo studiato varie soluzioni e i ragazzi stanno bene. Ci aspettiamo una gara difficile che dobbiamo vincere a tutti i costi. Spero che il pubblico, malgrado l’insolito impegno al sabato, ci sostenga numeroso”.

La gara, fischio d’inizio alle ore 19:30 sarà arbitrata da Romita e Mancini. Botteghino aperto dalle 18:30, ingresso gratuito per ragazze e ragazzi under 18.

