Volley, Alberobello apre il sipario sul Trofeo delle Regioni 2025

Martedì 24 giugno cerimonia d’apertura della kermesse che torna in Puglia dopo oltre vent’anni

È tutto pronto per l’inizio della 40q edizione del Trofeo delle Regioni – AeQuilibrium Cup 2025, che torna in Puglia dopo oltre vent’anni di assenza.

Martedì 24 giugno, nella splendida cornice di Alberobello, patrimonio UNESCO, si terrà la cerimonia ufficiale di apertura della più importante manifestazione nazionale di pallavolo giovanile.

La sfilata delle 42 rappresentative regionali, per un totale di quasi 600 tra atleti, tecnici e dirigenti, partirà alle 17:00 da Villa Donnaloja per concludersi in Largo Martellotta, dove sarà allestito il palco che ospiterà autorità federali e politiche locali per il saluto inaugurale.

Uno dei momenti più suggestivi sarà il giuramento sportivo, letto dai capitani delle selezioni pugliesi e dal più giovane ufficiale di gara, che sancirà ufficialmente l’apertura dell’evento. A impreziosire la cerimonia sarà la Fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura, che eseguirà l’Inno nazionale italiano.

Attesissima la presenza di due icone del volley azzurro: Eleonora Lo Bianco e Matteo Piano, simboli del legame tra le grandi imprese della pallavolo e i sogni delle nuove generazioni. Sarà il loro passaggio di testimone a dare il via simbolico a una settimana che si preannuncia ricca di emozioni.

Le gare prenderanno il via mercoledì 25 giugno, con in campo al mattino le squadre femminili (dalle ore 9) e nel pomeriggio quelle maschili (dalle ore 16). I match si disputeranno su 10 impianti sportivi distribuiti nel triangolo turistico “Trulli, Grotte e Mare”, toccando i Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Fasano, Mola di Bari, Monopoli, Polignano a Mare, Putignano e Turi.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Regionale FIPAV Puglia, in collaborazione con il Comitato Territoriale FIPAV Bari Foggia, e con il supporto della Regione Puglia, delle amministrazioni comunali coinvolte e delle società sportive locali. Inchiostro di Puglia, Radio Norba e TRM Network sono i media partner ufficiali dell’evento.

Tutti i dettagli su programma, campi gara e gironi sono disponibili sul sito ufficiale: www.trofeodelleregioni.it

