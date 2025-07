Volley A3/M, Vincenzo Masi confermato dg della Joy Gioia del Colle

La Joy Volley Gioia del Colle riparte da una certezza assoluta nel proprio organigramma. La società ha confermato Vincenzo Masi nel ruolo di Direttore Generale anche per la stagione 2025/2026. Una scelta nel segno della continuità, che premia il lavoro svolto con dedizione e competenza dall’ingegnere gioiese, già protagonista lo scorso anno come direttore sportivo in Serie B.

Figura centrale nel progetto biancorosso, Masi ha conquistato nel tempo la piena fiducia del club, come testimonia la decisione del presidente Gianni D’Elia di rinnovargli l’incarico. Il suo percorso nel volley parte da lontano, con esperienze in Serie A2 nel doppio ruolo di assistant coach e scoutman con Real Volley Gioia e New Mater Castellana Grotte, prima del passaggio definitivo alla carriera dirigenziale, che lo vedrà impegnato per il secondo anno consecutivo nel campionato di Serie A3.

«La Joy Volley è per me una seconda pelle – ha dichiarato Masi -. Faccio parte di questa realtà da tempo e ho seguito da vicino ogni fase della sua crescita. Ringrazio la Proprietà e il Presidente per la fiducia rinnovata e per l’entusiasmo che accompagna ogni passo di questo progetto ambizioso».

Il dirigente proseguirà la stretta collaborazione con coach Passaro, con cui condivide un solido rapporto professionale sin dalle stagioni 2018/2019 e 2024/2025. «Ci aspetta una stagione intensa – ha aggiunto – ma abbiamo costruito un gruppo squadra competitivo, con uno staff tecnico altamente qualificato e atleti di valore. Con serietà e passione, sono convinto che potremo raggiungere grandi traguardi e vivere emozioni importanti insieme al nostro pubblico».

La Joy Volley, forte di basi solide e di una visione proiettata al futuro, si prepara così ad affrontare una nuova annata da protagonista nel panorama pallavolistico nazionale.

