Volley A3/M, via ai playout: Castellana riparte da Campobasso

Prende il via domenica 16 marzo 2025 la fase Play Out della Serie A3 Credem Banca di pallavolo maschile, decisiva per stabilire le tre squadre che retrocederanno in Serie B. La Bcc Tecbus Castellana Grotte debutta in casa contro l’EnergyTime Campobasso, con prima battuta alle ore 18 al Pala Grotte.

Il girone salvezza prevede otto giornate, quattro di andata e quattro di ritorno, con cinque squadre coinvolte: oltre a Castellana Grotte e Campobasso, lottano per la permanenza anche Brugherio, Napoli e Ancona. Si salvano le prime due classificate, mentre le ultime tre retrocederanno.

La squadra di coach Giuseppe Barbone ritrova un avversario già affrontato in regular season: all’andata la New Mater si impose 3-1, ma al ritorno i molisani ebbero la meglio. “Inizia per noi un nuovo campionato – dichiara il capitano Luciano Zornetta –. Abbiamo chiuso in crescendo la stagione regolare e vogliamo affrontare questi Play Out con entusiasmo e determinazione. Sappiamo che Campobasso venderà cara la pelle, ma dobbiamo scendere in campo con un solo obiettivo: conquistare i 3 punti per blindare la salvezza il prima possibile”.

Il match sarà arbitrato da Eleonora Candeloro di Pescara e Giuseppe De Simeis di Lecce. I biglietti saranno disponibili presso la biglietteria del Pala Grotte domenica dalle ore 17 o online su CiaoTickets.

