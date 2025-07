Volley A3/M, tre conferme e quattro “promozioni” per la New Mater

In attesa dei calendari ufficiali (che saranno resi noti il prossimo 17 luglio) e del Volley Mercato, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A da martedì 15 a giovedì 17 luglio 2025 al Zanhotel & Meeting Centergross a Bentivoglio (Bologna), continua a comporsi il roster della Bcc Tecbus Castellana Grotte a disposizione di coach Giuseppe Barbone per il prossimo campionato nazionale serie A3 Credem Banca di pallavolo maschile.

Il presidente Michele Miccolis e il direttore sportivo Bruno De Mori hanno ufficializzato le conferme di tre elementi dell’organico della passata stagione: l’opposto Nicolò Casaro, lo schiacciatore Riccardo Iervolino e il libero Federico Guadagnini, che si aggiungono al palleggiatore Stefano Cappadona già comunicato nei giorni scorsi.

Sarà ancora Casaro, classe 1994, l’opposto della formazione gialloblù. Al secondo anno in Puglia, ha chiuso la scorsa stagione con 412 punti in 28 partite (14,7 punti di media a partita), 24 battute vincenti e 31 muri.

Terzo anno in gialloblù, invece, per il martello classe 2003 Iervolino, arrivato a Castellana Grotte nell’estate del 2023: 165 punti in 24 presenze, 10 muri e 13 ace lo scorso anno per lo schiacciatore bresciano che ha saltato metà stagione per un infortunio.

Continua il suo percorso in gialloblù anche il libero classe 2004 Guadagnini alla terza stagione in prima squadra, ma cresciuto pallavolisticamente proprio nell’Accademia del Volley Giovanile di Puglia della Materdominivolley.it. Il 2024/2025 ha segnato per lui un anno fortunato: primo in regular season per ricezioni perfette e ricezioni perfette per set giocati.

A queste tre conferme vanno aggiunte le quattro promozioni in prima squadra dal settore giovanile del palleggiatore originario di Livorno classe 2008 Matteo Picchi, recentemente convocato nella Nazionale Italiana U18 per un collegiale a Camigliatello Silano, dello schiacciatore calabrese classe 2007 Mattia Reale, già da quattro anni in Puglia, dell’opposto campano classe 2007 Gianmarco Barretta e del libero pugliese classe 2007 Davide Santostasi che, con la Materdomini, ha fatto tutta la trafila delle giovanili prima di approdare in serie A3.

Assieme a Cappadona e Guadagnini, quindi, saranno in totale sei i giocatori provenienti dall’Acccademia del Volley Giovanile di Puglia a comporre il roster della prima squadra.

