Volley A3/M, Rinascita Lagonegro si prepara per il rush finale

La Rinascita Volley Lagonegro si concede un weekend di pausa prima delle ultime due sfide di regular season. Il campionato di Serie A3 si ferma infatti per lasciare spazio alla Final Four della Del Monte® Coppa Italia, che da oggi si disputa al Palasport di Longarone.

Dopo la vittoria contro la Gaia Energy Napoli, la squadra di coach Waldo Kantor ha proseguito il lavoro fisico e tecnico in settimana per arrivare pronta alla fase decisiva della stagione e all’imminente playoff. Tuttavia, il tecnico argentino ha deciso di approfittare dello stop per concedere qualche giorno di riposo ai suoi giocatori, permettendo loro di ricaricare energie fisiche e mentali e di trascorrere del tempo con le proprie famiglie.

Il ritorno in palestra è fissato per martedì, quando inizierà il countdown verso la sfida contro BCC Castellana Grotte, in programma domenica 2 marzo alle ore 18.00 al Palasport di Villa d’Agri.

Nel frattempo, la squadra seguirà da lontano le sfide di Coppa Italia: oggi alle 17.00 la prima semifinale tra Romeo Sorrento e Belluno Volley, seguita dal match tra Sieco Service Ortona e Personal Time San Donà di Piave. La finalissima si giocherà domenica alle 18.00 e sarà trasmessa in diretta gratuita sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author