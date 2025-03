Volley A3/M: Rinascita Lagonegro si arrende a Modica, decisiva Gara 3

La Rinascita Volley Lagonegro gioca con cuore e orgoglio, ma non basta: gara 2 dei quarti di finale playoff A3 va all’Avimecc Modica, che vince al tie-break (3-2) dopo due ore e mezza di battaglia accesa e intensa. Davanti al pubblico di casa del PalaRizza, i siciliani conquistano il successo e rimandano il verdetto alla decisiva gara 3, in programma mercoledì 26 marzo alle ore 19:00 al Palasport di Villa d’Agri.

La partita: sofferenza e rimonta

La sfida è stata caratterizzata da due volti per Lagonegro: in difficoltà nei primi due set, con Modica avanti 2-0 grazie a un primo parziale equilibrato e un secondo dominato (25-22, 25-12), i lucani hanno reagito alla grande nel terzo e nel quarto set, riportando la gara in parità grazie a una serie impressionante di muri vincenti (16 complessivi) e alla solidità di Cantagalli (26 punti) e Tognoni (13).

Nel tie-break l’equilibrio ha regnato fino al 12-12, ma nel finale due errori pesanti di Cantagalli e un mani-out di Padura Diaz (22 punti per lui) hanno regalato il 15-12 e la vittoria a Modica.

I protagonisti

Per i padroni di casa ottima prova di Capelli (23 punti), decisivo in attacco e a muro, e di un concreto Buzzi (11 punti). Lagonegro, nonostante la sconfitta, ha mostrato carattere, grazie alla regia di Sperotto e alla solidità difensiva di Fortunato.

Si decide tutto in gara 3

Ora sarà tutto rimandato alla bella di mercoledì 26 marzo, con la Rinascita che potrà contare sul calore del pubblico di casa per provare a conquistare una storica semifinale.

Le parole di coach Kantor

«Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima, Modica ha giocato una grande gara davanti al proprio pubblico. Nonostante il cuore e la rimonta, ci sono mancati lucidità e precisione nei momenti chiave del tie-break. Ora testa a gara 3, ci giochiamo tutto davanti ai nostri tifosi: servirà la partita perfetta».

Avimecc Modica-Rinascita Volley Lagonegro 3-2

(25-22, 25-12, 23-25, 20-25, 15-12)

AVIMECC MODICA: Barretta 2, Capelli 23, Putini 3, Chillemi 12, Buzzi 11, Matani 8, Padura Diaz 22, Raso, Pappalardo (L2), Nastasi (L1), Cipolloni, Italia, Bartoli. All.: Enzo Distefano.

RINASCITA LAGONEGRO: Fortunato (L1), Panciocco 10, Pegoraro 12, Cantagalli 26, Tognoni 13, Armenante 7, Sperotto 5, Vindice (L2), Bonacchi, Focosi, Franza, Parrini. All.: Waldo Kantor.

Arbitri: David Kronaj e Roberto Guarneri.

Le statistiche del match

• Modica: 6 ace, 14 errori al servizio, 12 muri vincenti, ricezione positiva 50%, perfetta 26%, attacco 57%.

• Lagonegro: 3 ace, 13 errori al servizio, 16 muri vincenti, ricezione positiva 57%, perfetta 31%, attacco 46%.

Durata set: 32’, 28’, 40’, 29’, 23’.

