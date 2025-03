Volley A3/M, Rinascita Lagonegro: obiettivo continuare la striscia vincente

Ultimi due match di regular season per la Rinascita Lagonegro, che domenica 2 marzo alle 18:00 ospiterà la BCC Tecbus Castellana Grotte al Palasport di Villa d’Agri, nella decima giornata di ritorno del Girone Blu di Serie A3 Credem Banca.

La squadra di coach Waldo Kantor, reduce da quattro vittorie consecutive, è già certa di chiudere almeno al quarto posto e cercherà di raccogliere altri punti per migliorare ulteriormente la classifica in vista dei playoff. Castellana Grotte, attualmente nona con 19 punti, arriva in Basilicata con l’obiettivo di agganciare l’ottavo posto per evitare i playout e proseguire la sua risalita, forte di tre vittorie nelle ultime quattro partite. Il match sarà trasmesso in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

Sport e solidarietà: spazio all’AIPD e alle “Gazzelle”

Anche per quest’ultima gara casalinga della regular season, la Rinascita conferma il suo impegno nel sociale. Saranno presenti i delegati dell’AIPD Potenza (Associazione Italiana Persone Down) per un’iniziativa di sensibilizzazione sulla sindrome di Down. Con loro anche le “Gazzelle”, squadra paralimpica di Hockey su prato C21, campione d’Italia per tre anni consecutivi. Un’occasione per unire sport e inclusione.

