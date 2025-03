Volley A3/M, Rinascita Lagonegro in Sicilia per chiudere i conti con Modica

Archiviata la brillante vittoria di Gara 1, la Rinascita Volley Lagonegro si prepara a volare in Sicilia per affrontare domani, alle ore 18.00 al PalaRizza, l’Avimecc Modica nella seconda sfida dei quarti di finale dei Playoff A3 Credem Banca.

Obiettivo semifinale

La squadra di coach Waldo Kantor ha lavorato con intensità durante la settimana, sia sul piano fisico sia su quello mentale, consapevole che davanti ci sarà un avversario temibile, sostenuto dal calore del pubblico di casa. Lo stesso Modica che, nella gara d’andata della regular season disputata lo scorso novembre, superò i lucani con un netto 3-1.

Le parole di Kantor

«I ragazzi si sono allenati con grande tranquillità, consapevoli della buona prestazione offerta in Gara 1, ma ben coscienti che nulla è ancora deciso — spiega il tecnico lagonegrese —. In Sicilia sarà una partita diversa, serviranno massima concentrazione, qualità di gioco e determinazione per portare a casa il risultato».

Panciocco: “Pronti alla battaglia”

Anche Rocco Panciocco, protagonista con 9 punti in Gara 1, guarda con determinazione alla sfida: «Modica è una squadra ostica, soprattutto tra le mura amiche. Si giocheranno tutto, ma noi siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo dimostrarlo anche in trasferta».

Diretta streaming

La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul canale ufficiale YouTube della Lega Pallavolo Serie A, a partire dalle ore 17.50. Arbitreranno l’incontro i signori David Kronaj e Roberto Guarneri.

