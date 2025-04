Volley A3/M, playout: Castellana travolge Campobasso e vede la salvezza

Un’altra prova di forza per la Bcc Tecbus Castellana Grotte che, nella prima giornata di ritorno dei playout di Serie A3, espugna il campo della EnergyTime Campobasso con un netto 0-3 (21-25, 23-25, 20-25). Quinta vittoria consecutiva per la formazione di coach Giuseppe Barbone, che vola a +7 sulla zona retrocessione e vede la salvezza sempre più vicina.

Vittoria pesante in trasferta

Castellana si conferma implacabile nella post season, centrando un successo fondamentale che le consente di mantenere il primo posto nella classifica della poule salvezza con 14 punti. A prescindere dall’esito del match tra Brugherio e Ancona, il margine sulla terzultima è ora di sette lunghezze.

Protagonisti e numeri del match

Top scorer della sfida è Nicolò Casaro con 16 punti, seguito da Luciano Zornetta (14) e da uno scatenato Iervolino, autore di 7 punti in un solo set. Ottima anche la prova a muro di Ciccolella e Cappadona, entrambi con 3 block vincenti.

Ora due match decisivi in casa

Per Castellana la salvezza potrebbe arrivare già nei prossimi due impegni casalinghi: domenica 27 aprile contro Napoli e giovedì 1° maggio nella sfida diretta con Ancona. Due gare da affrontare con lo stesso spirito e la stessa intensità dimostrati sinora.

Il commento

Prestazione solida, precisa e matura per la New Mater, capace di soffrire nei momenti chiave e di affondare nei finali di set. Il cambio azzeccato di Iervolino nel terzo parziale ha ulteriormente alzato il livello, completando una giornata perfetta per i pugliesi.

Una Pasqua dal sapore speciale per Castellana: la salvezza è a un passo, ma serviranno ancora due prove all’altezza per chiudere i conti senza sorprese.

