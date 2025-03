Volley A3/M, playout: Castellana a Napoli a caccia di conferme

Dopo il convincente successo all’esordio dei Play Out contro Campobasso, la Bcc Tecbus Castellana Grotte cerca continuità nella trasferta di sabato 22 marzo al Pala Siani di Napoli (fischio d’inizio alle ore 19), anticipo della seconda giornata degli spareggi salvezza del campionato di Serie A3 Credem Banca.

Gli uomini di coach Giuseppe Barbone affrontano la Gaia Energy Napoli, decima al termine della regular season a soli un punto dai gialloblù e al debutto in questa fase, dopo il turno di riposo. Un confronto diretto dal peso enorme: le prime due posizioni del mini girone a cinque decreteranno la permanenza in A3, mentre tre squadre retrocederanno in Serie B.

Per la New Mater, Napoli e Ancona saranno due trasferte decisive. «Siamo determinati e motivati — ha dichiarato Riccardo Iervolino, autore di 18 punti contro Campobasso — questo è un campionato a parte e il nostro unico obiettivo è mantenere la categoria, dimostrando il nostro valore».

I precedenti stagionali tra le due squadre parlano di una vittoria per parte, entrambe ottenute in trasferta: Napoli si impose al Pala Grotte per 2-3, in un match segnato dall’infortunio di capitan Zornetta, mentre Castellana rispose vincendo 1-3 a Napoli.

La sfida sarà diretta dagli arbitri Giovanni Ciaccio (Palermo) e Andrea Bonomo (Roma) e trasmessa in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author