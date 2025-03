Volley A3/M, playoff: Lagonegro travolge Modica in gara 1 dei quarti

La Rinascita Volley Lagonegro inaugura nel migliore dei modi il proprio cammino nei playoff di Serie A3. Con una prestazione praticamente perfetta, i ragazzi di Waldo Kantor superano in tre set l’Avimecc Modica (25-17, 25-20, 25-21), conquistando un successo prezioso che avvicina il passaggio alle semifinali.

I numeri parlano chiaro: 54% in attacco, 79% di ricezione positiva, 6 ace e 5 muri vincenti. Una superiorità netta che ha permesso a capitan Fortunato e compagni di gestire la partita con autorità. Ora, l’attenzione è rivolta a gara 2, in programma domenica 23 marzo in Sicilia, dove Lagonegro cercherà di chiudere la serie.

Modica parte forte, poi è monologo Rinascita

L’avvio sembra favorevole a Modica, che sorprende i padroni di casa con un rapido 0-3. La reazione di Lagonegro, però, è immediata: Cantagalli e Sperotto rimettono tutto in equilibrio (3-3), poi è Armenante a siglare il primo vantaggio biancorosso con un muro vincente (5-4).

Si gioca punto a punto fino all’11-9, poi la Rinascita cambia marcia. Tognoni e Panciocco colpiscono con decisione e, sotto i colpi di Sperotto e Cantagalli, il divario si allarga (15-9). Il set diventa un assolo: Pegoraro e Panciocco affondano il colpo, mentre Modica fatica a reagire. Un errore al servizio di Chillemi sancisce il 25-17 finale.

Armenante show, Lagonegro raddoppia

Il secondo set inizia con una spettacolare pipe di Armenante (2-1), che si ripete poco dopo con un ace (7-5). Panciocco mura Chillemi per il 9-7, mentre Tognoni continua a essere una sicurezza al centro.

Modica prova a cambiare qualcosa con l’ingresso di Capelli, ma l’inerzia resta saldamente nelle mani della Rinascita. Il tocco raffinato di Armenante avvia lo strappo decisivo (13-10), poi Tognoni mura Padura Diaz per il 19-14. Gli ospiti trovano qualche buon colpo con Buzzi e Matani, ma è ancora Armenante a mettere il sigillo sul 25-20 che vale il 2-0.

Lagonegro chiude i conti con personalità

Spinta dal calore del pubblico, Lagonegro torna in campo con la voglia di chiudere subito la pratica. Armenante continua il suo show con un muro su Capelli (3-1), Pegoraro allunga (5-3) e Sperotto delizia con un tocco di seconda intenzione (6-4).

Modica cerca di resistere con Buzzi e Capelli, ma fatica a mantenere il ritmo dei padroni di casa. Sul 17-15, la Rinascita alza il livello difensivo, costringendo gli avversari a diversi errori. Il sigillo finale lo mette Panciocco, che chiude sul 25-21 un match dominato in lungo e in largo.

RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO-AVIMECC MODICA 3-0

(25-17, 25-20, 25-21)

Lagonegro: Fortunato (L1), Vindice (L2), Panciocco 9, Pegoraro 6, Cantagalli 16, Franza, Tognoni 9, Armenante 13, Sperotto 5, Bonacchi, Focosi, Parrini. All. Waldo Kantor.

Modica: Barretta 1, Raso, Pappalardo, Capelli 7, Putini 2, Chillemi 5, Nastasi, Cipolloni Save, Buzzi 12, Italia, Matani, Bartoli, Padura Diaz 12. All. Enzo Distefano.

Arbitri: Marco Pazzaglini, Luigi Pasciari.

Statistiche

• Lagonegro: 6 ace, 8 errori al servizio, 5 muri vincenti, 79% ricezione positiva, 54% attacco.

• Modica: 0 ace, 12 errori al servizio, 8 muri vincenti, 40% ricezione positiva, 43% attacco.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author