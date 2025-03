Volley A3/M, playoff: Joy Gioia del Colle parte forte

Esordio vincente nei playoff per la Joy Volley Gioia del Colle, che supera Sieco Service Ortona con un meritato 3-1 (25-20, 17-25, 25-21, 25-23) al termine di un match intenso. Nonostante le assenze pesanti di Cester e Garofolo, e il risentimento muscolare di capitan Romolo Mariano, i gialloblù hanno dimostrato carattere e compattezza, trascinati da un monumentale Edvinas Vaškelis (25 punti) e da un’ottima prestazione difensiva di Francesco Pierri. Ora la serie si sposta a Ortona per gara 2, in programma domenica 23 marzo alle ore 18:00.

Match tra sorpassi e spettacolo

Avvio equilibrato, con entrambe le squadre che si studiano fino al 10-10. Poi la Joy Volley accelera: Mariano firma una spettacolare pipe, seguito da un servizio incisivo di Milan per il 14-11. Gli ospiti provano a reagire, ma il muro di Milan su Rossato (21-16) spiana la strada ai padroni di casa, che chiudono il primo set sul 25-20.

Nel secondo set Ortona parte con grande determinazione e, grazie a un super Marshall, vola sul 2-7. La Joy Volley prova a ricucire, ma sul 9-12 perde Mariano per infortunio. Gli abruzzesi ne approfittano e chiudono il parziale sul 17-25, riequilibrando il match.

La svolta arriva nel terzo set: Gioia del Colle entra in campo con grinta e, grazie all’ace di Mariano, si porta subito sul 8-4. Gli ospiti reagiscono con un break (9-9), ma Vaškelis e Milan rispondono con attacchi vincenti e riportano avanti la Joy Volley (12-9). Il vantaggio cresce fino al 22-16 e il set si chiude sul 25-21 con un errore al servizio di Di Tullio.

Il quarto set è una battaglia: Ortona scappa sul 4-9 con un muro invalicabile di Pasquali e gli attacchi di Rossato, ma Gioia del Colle non molla. Pierri difende tutto, Milan e Longo trovano il ritmo giusto e arriva il sorpasso (13-12). Il match resta punto a punto fino al 23-23, quando Persoglia mura Rossato e Mariano chiude con un mani-out da applausi.

JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE-SIECO SERVICE ORTONA 3-1

(25-20, 17-25, 25-21, 25-23)

Joy Volley Gioia del Colle: Longo 1, Vaškelis 25, Mariano 12, Milan 22, Attolico 3, Persoglia 6, Pierri (L1) pos 89%, Martinelli, Alberga, Starace, Disabato, Rinaldi (L2), Garofolo, Cester. All. Sandro Passaro, vice all. Francesco Racaniello.

Sieco Service Ortona: Pinelli 1, Rossato 20, Marshall 15, Bertoli 10, Pasquali 7, Arienti 2, Broccatelli (L1) pos 57%, Giacomini, Di Tullio, Torosantucci, Di Giunta, Di Giulio (L2), Alcantarini. All. Francesco Denora Caporusso, vice all. Luca Di Pietro.

Arbitri: Martin Polenta e Danilo Domenico De Sensi.

Statistiche

• Gioia del Colle: 2 ace, 17 errori al servizio, 12 muri vincenti, 69% ricezione positiva, 45% attacco.

• Ortona: 1 ace, 13 errori al servizio, 13 muri vincenti, 52% ricezione positiva, 37% attacco.

