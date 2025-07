Volley A3/M, Pascal Sabato torna a Gioia del Colle: sarà preparatore atletico

La Joy Volley Gioia del Colle ufficializza il ritorno di Pascal Sabato all’interno dello staff tecnico della prima squadra. Sabato assumerà l’incarico di preparatore atletico per la prossima stagione sportiva, segnando così un rientro molto atteso nella sua città natale.

Professionista esperto e figura di spicco nel panorama della preparazione atletica, Sabato vanta una carriera pluriennale nella pallavolo nazionale, con undici stagioni in Superlega e Serie A1, tredici in Serie A2 e tre in Serie B, maturate con club come Prisma Taranto, Gioia del Colle, Vibo Valentia, Castellana Grotte, Matera e Corigliano.

Sabato, campione del mondo di bodybuilding e vincitore del Trofeo Due Torri negli anni Novanta, ha ottenuto la qualifica di preparatore atletico presso l’Accademia di Cultura Fisica e Atletica di Parma. La sua prima esperienza nel volley risale proprio agli anni trascorsi nello staff tecnico guidato da Vincenzo Di Pinto.

Con la nuova stagione, Sabato coordinerà il programma di preparazione atletica della squadra biancorossa. L’attività inizierà tra piscina, sala pesi e allenamenti sulla sabbia, oltre che nella palestra “Pascal”, struttura da lui gestita e che diventerà punto di riferimento per il lavoro fisico degli atleti.

“Tornare a Gioia del Colle è un onore – ha dichiarato Sabato -. Lavorare qui significa sentire il battito della propria gente. Il richiamo del mio paese, unito all’ambizione del progetto e alla serietà della società, mi hanno convinto a intraprendere questa nuova sfida. Lavoreremo con grande intensità per farci trovare pronti e affrontare la stagione da protagonisti”.

La società ha espresso soddisfazione per il ritorno di una figura profondamente legata al territorio e portatrice di competenze tecniche di alto livello. “Bentornato a casa, Pascal!” è stato il messaggio pubblicato dal club a margine dell’annuncio.

