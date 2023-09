Volley A3/M: Pallavolo Bari, parte la campagna abbonamenti

Dodici gare. Una nuova casa. Tanti cuori che battono forte, sempre per gli stessi colori: il bianco e il rosso. Che sia di sabato o di domenica, il loro posto è sempre lì, accanto alla Just British Bari.

Con il claim “Il mio posto accanto a te” parte ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2023/2024, che vedrà la squadra del presidente Antonio Laforgia impegnata anche quest’anno nel girone Blu del campionato di pallavolo maschile serie A3 Credem Banca.

La gara contro la Plus Volleyball Sabaudia, in programma sabato 21 ottobre, segnerà l’esordio stagionale dei ragazzi di coach Paolo Falabella al PalaCarbonara, dove già si respira un clima di grande attesa per l’imminente inizio di questa nuova ed entusiasmante avventura nella terza serie nazionale.

ABBONAMENTO

INTERO

L’abbonamento è sottoscrivibile al costo di 50 euro

Oltre alle dodici gare di regular season, dà diritto ad assistere all’eventuale turno di Coppa Italia e ad usufruire di una riduzione del costo del biglietto (da 5 euro a 3,50 euro) in caso di gare playoff.

RIDOTTO

La riduzione da 50 euro a 35 euro è riservata a ragazzi/e nella fascia di età compresa tra 10 e 17 anni e ai componenti delle associazioni convenzionate con la Pallavolo Bari.

BIGLIETTI

INTERO

Il costo del singolo biglietto è di 5 euro.

RIDOTTO

La riduzione a 3,50 euro è prevista per ragazzi/e in età compresa tra 10 e 17 anni e per i componenti delle associazioni convenzionate con la Pallavolo Bari.

Si specifica che ai prezzi indicati per abbonamenti e biglietti va aggiunto il costo commissioni applicato da TicketOne al momento dell’acquisto.

ACCESSO GRATUITO

L’accesso all’impianto sportivo di via Fratelli De Filippo sarà gratuito per gli under 10 e per le persone con disabilità e accompagnatori.

PUNTI VENDITA

Gli abbonamenti sono sottoscrivibili sul sito www.ticketone.it, in tutti i punti vendita TicketOne e, infine, al PalaCarbonara ogni venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

