Volley A3/M: Notte fonda per Bari, crolla anche a Casarano

È notte fonda per la Just British Bari. La squadra di coach Paolo Falabella perde 3-1 (con i seguenti parziali: 21-25, 25-16, 31-29, 25-17) il derby contro la Leo Shoes Casarano e scivola all’ultimo posto in classifica del girone Blu. Un ko pesante quello maturato sul taraflex del PalaCesari, il quarto stagionale per la precisione, che si aggiunge a quelli incassati per mano di Macerata, Sabaudia e Fano.

L’inspiegabile blackout nella parte centrale del terzo set (perso 31-29 dopo aver gettato alle ortiche un vantaggio di otto punti) pesa come un macigno nel bilancio del match, che la Leo Shoes è riuscita a far suo con ottimi turni al servizio e con la buona vena realizzativa del tandem Lugli-Topuzliev (25 punti per l’opposto e 21 sigilli per lo schiacciatore).

Il crollo nel quarto set è la fotografia del momento negativo attraversato da capitan Longo e compagni che, già domani, torneranno in palestra per preparare la difficile gara casalinga di sabato 4 novembre contro l’Erm Group San Giustino, uscita vincitrice al tie-break dal confronto con la corazzata Banca Macerata.

SESTETTI DI PARTENZA – Mister Licchelli opta per Martinelli in palleggio, Lugli opposto, Topuzliev e Baldari di banda, Peluso e Pepe centrali e per Carta nel ruolo di libero. Coach Falabella risponde con la diagonale Longo-Padura Diaz, Wojcik e Bruno in posto 4, Persoglia e Pasquali al centro e, infine, con Pirazzoli al comando delle operazioni difensive.

CRONACA DEL MATCH – Dopo un avvio di gara contratto, la Just British cambia marcia e, trascinata dal tandem Wojcik-Padura Diaz, piazza un break micidiale di otto punti: dall’iniziale 6-4 si passa al momentaneo 6-12 con l’ace messo a segno da Longo. Coach Licchelli corre ai ripari, inserendo Ciardo in cabina di regia.

Il copione del set, però, non cambia: Persoglia punge al servizio, Wojcik non perdona da posto 4 e Padura Diaz è invalicabile a muro (13-20). Il tentativo di rimonta in extremis degli avversari (19-22) viene vanificato dai colpi da fuoriclasse di Padura Diaz (19-23, 20-24) e dal mani-out decisivo di Wojcik (21-25). Si sblocca il match al PalaCesari: la Just British è avanti 0-1.

I padroni di casa tornano in campo con un piglio diverso: Lugli e Baldari siglano il momentaneo +5 rossoblù (8-3). I biancorossi faticano a risalire la china (sul 12-7 coach Falabella inserisce Galliani al posto di Wojcik), gli uomini di mister Licchelli continuano a spingere sull’acceleratore (positivo il turno in battuta di Baldari) e, con il sigillo di Topuzliev, si portano sul 14-7. A seguire è la battuta di Peluso a creare scompiglio nella retroguardia barese: sul 18-9 fa il suo ingresso in campo Sportelli (al posto di Bruno). L’ottimo approccio alla gara dello schiacciatore barese (incisivo sia in attacco che al servizio) costringe coach Licchelli al time-out sul 21-15 ma non basta a riaprire il set, che termina con l’errore in attacco di Galliani (25-16).

Al ritorno in campo la reazione della Just British non si fa attendere: il muro di Longo su Baldari e il doppio ace di Galliani valgono il momentaneo 3-8. Il muro di Padura Diaz su Topuzliev (7-14) ed il punto del 9-17 realizzato da Wojcik non spengono le velleità di rimonta della Leo Shoes che, nel momento clou del game, si rifà sotto con Lugli (17-20, 21-22) e agguanta la parità con Topuzliev sul 23-23. La contesa si decide ai vantaggi: è la Leo Shoes ad imporsi ancora una volta sul punteggio di 31-29.

Partenza arrembante dei salentini nel quarto set (5-1). La Just British sembra non averne più: il turno al servizio di Ciardo si rivela letale per i biancorossi (14-6, mani-out di Baldari).Galliani prova a ricucire lo strappo con il suo turno in battuta (23-17) ma è troppo tardi: i due punti finali di Baldari (24-17, 25-17) danno inizio alla festa rossoblù.

LEO SHOES CASARANO-JUST BRITISH BARI 3-1(21-25, 25-16, 31-29, 25-17)

LEO SHOES CASARANO: Martinelli 0, Lugli 25, Baldari 13, Topuzliev 21, Peluso 3, Pepe 7, Carta (L1) pos 42%, Ciardo 4, Tommasi, Licitra 2, Miraglia 4, Quarta, De Micheli (L2), Moschese. All. Fabrizio Licchelli – vice all. Fabio Cozzetto.Note: errori al servizio 14, aces 8, ricezione pos 43% – prf 11%, attacco 48%, muri vincenti 16.

JUST BRITISH BARI: Longo 2, Padura Diaz 15, Wojcik 12, Bruno 2, Persoglia 9, Pasquali 5, Pirazzoli (L) pos 61%, Catinelli, Cengia, Sportelli 5, Barretta, Galliani 11, Pisoni (L2). All. Paolo Falabella – vice all. Francesco Valente. Note: errori al servizio 12, aces 6, ricezione pos 49% – prf 12%, attacco 36%, muri vincenti 9.

Arbitri: Marco Colucci e Pierpaolo Di Bari.

Durata set: 29’, 31’, 45’, 27′.

