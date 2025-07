Volley A3/M, New Mater Castellana, ecco i 5 che completano il roster

Intanto, è stato ufficializzato il calendario: debutto il 26 ottobre contro Lecce al Pala Grotte

La New Mater Castellana Grotte ha completato ufficialmente il roster per la stagione 2025/2026 del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca. A definire l’organico della Bcc Tecbus sono stati i cinque nuovi innesti: Luca Chiapello, Lorenzo Pasquali, Andrea Orlando Boscardini, Nicolas Brucini e Filippo Pavani, che si aggiungono ai giocatori già confermati, ai nuovi arrivi e alle promozioni dal settore giovanile.

Il presidente Michele Miccolis, il direttore sportivo Bruno De Mori e l’allenatore Giuseppe Barbone, presenti al Volley Mercato 2025 a Bologna, hanno così formalizzato la rosa gialloblù che sarà protagonista nel Girone Blu della Serie A3.

Tra i nuovi volti, Luca Chiapello, schiacciatore classe 2002 e alto 200 cm, proviene dal Sarlux Sarroch (Serie A3) dove ha messo a segno 170 punti in 18 partite. In carriera ha vestito anche le maglie di Aversa, Cuneo e Fano. Lorenzo Pasquali, centrale classe 2000 (200 cm), arriva da Ascoli Piceno e ha accumulato oltre 600 punti in cinque stagioni di A3 con Ortona, Bari, Aversa e Macerata.

Andrea Orlando Boscardini, centrale classe 2001, 205 cm, originario di Rieti, ha militato tra Serie A2 e A3 in club come Savigliano, Garlasco, Lagonegro, Torino e Brescia. Il giovane schiacciatore Nicolas Brucini, classe 2004, 198 cm, ha esordito in A3 con San Donà di Piave dopo la formazione nel vivaio della Kemas Lamipel Santa Croce. Chiude il quintetto Filippo Pavani, centrale classe 2001 e alto 198 cm, prelevato dal 4 Torri Ferrara.

Intanto è stato ufficializzato anche il calendario della stagione 2025/26, presentato nel corso dell’ultima giornata del Volley Mercato. La New Mater debutterà in casa il 26 ottobre contro l’Aurispa DFV Lecce. A seguire, due trasferte consecutive contro Reggio Calabria (2 novembre) e Sabaudia (9 novembre). Due derby pugliesi sono in programma nella prima parte di stagione: il 30 novembre in casa contro Galatone e il 21 dicembre in trasferta contro Gioia del Colle, che sarà anche avversaria nell’ultima giornata della regular season, il 15 marzo 2026, sempre al Pala Grotte.

La squadra di coach Barbone è pronta a una nuova sfida, con l’obiettivo di affrontare al meglio un girone competitivo e regalare nuove emozioni al pubblico di Castellana Grotte.

