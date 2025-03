Volley A3/M, Napoli amara per la Joy Gioia del Colle

Trasferta senza punti per la Joy Volley Gioia del Colle, che esce sconfitta dal PalaSiani contro una determinata Gaia Energy Napoli. Il match, valido per la penultima giornata di regular season del girone Blu di Serie A3 Credem Banca, si conclude con un netto 3-0 (27-25, 25-22, 25-23) in favore della formazione campana, trascinata dalle prestazioni di Leonardo Lugli (21 punti) e Arthur Darmois (15).

Nonostante la buona reazione nel finale di ogni set, i biancorossi non sono riusciti a ribaltare l’inerzia della gara, subendo la lucidità e la concretezza dei padroni di casa nei momenti chiave. Il primo set, combattuto fino ai vantaggi, è stato deciso da due giocate vincenti di Darmois e Lugli. Nel secondo parziale, la Gaia Energy ha preso il largo fin dalle prime battute, resistendo al tentativo di rimonta finale della Joy Volley. Il terzo set ha visto Gioia lottare con più determinazione, portandosi avanti sul 16-18, ma ancora una volta la formazione napoletana ha ribaltato il punteggio nei punti decisivi.

Classifica e prossimi impegni

La sconfitta costa cara alla Joy Volley, che scivola al terzo posto in classifica a -1 dalla Domotek Reggio Calabria, vittoriosa nel weekend. Ora capitan Mariano e compagni si preparano all’ultima gara di regular season, in programma domenica 9 marzo al PalaCapurso contro l’Avimecc Modica, reduce da un convincente 3-0 sulla capolista Romeo Sorrento.

Il match

Primo set: Dopo una prima fase di equilibrio (9-9), Napoli trova il primo allungo sul 11-9, subito annullato dalla Joy Volley (11-12). La battaglia punto a punto continua fino al 15-15, quando un ace di Darmois regala il +3 ai padroni di casa (19-16). Gioia non si arrende e con il turno in battuta di Longo e le difese di Pierri trova il 22-22. Ai vantaggi, però, Lugli e Darmois chiudono i conti per il 27-25.

Secondo set: Napoli parte forte con il muro di Lanciani su Milan (7-4) e allunga fino al 10-5, costringendo coach Passaro a cambiare la regia, inserendo Martinelli per Longo. Nonostante un tentativo di rientro con Vaškelis e Persoglia (18-14), i campani amministrano il vantaggio e chiudono 25-22, nonostante una fiammata finale dei gioiesi.

Terzo set: Gioia inizia con determinazione e si porta avanti 8-11 con un ottimo Vaškelis. Napoli, però, risponde e con Lugli e Darmois ristabilisce l’equilibrio sul 13-13. Mariano prova a riportare avanti la Joy Volley (16-18), ma la squadra di Angeloni è più cinica nei momenti decisivi e chiude il match 25-23.

GAIA ENERGY NAPOLI-JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE 3-0

(27-25, 25-22, 25-23)

GAIA ENERGY NAPOLI: Leone 1, Lugli 21, Darmois 15, Sportelli 6, Saccone 8, Lanciani 3, Ardito (L1) pos 71%, Martino, Starace S., Volpe (L2), Gianotti, Dotti. Allenatore: Rosario Angeloni. Vice: Ulderico Di Francesco.

JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE: Longo 0, Vaškelis 14, Mariano 13, Milan 7, Persoglia 5, Attolico 5, Pierri (L1) pos 57%, Martinelli 1, Alberga, Disabato, Rinaldi (L2), Starace M. 1. Allenatore: Sandro Passaro. Vice: Francesco Racaniello.

Arbitri: Simone Fontini e Alberto Dell’Orso.

STATISTICHE

• Napoli: aces 4, errori al servizio 13, muri vincenti 5, ricezione pos 61% – prf 32%, attacco pt 49%.

• Gioia del Colle: aces 2, errori al servizio 12, muri vincenti 4, ricezione pos 53% – prf 25%, attacco pt 43%.

Durata set: 31’, 31’, 32’.

