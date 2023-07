Volley A3/M: Lorenzo Pasquali al centro della Pallavolo Bari

Dopo la conferma di Sandi Persoglia ufficializzata in mattinata, la Pallavolo Bari piazza un nuovo colpo di mercato che va a puntellare il reparto dei centrali in vista della prossima stagione.

Il volto nuovo nel roster biancorosso è quello di Lorenzo Pasquali, classe 2000, atleta di indiscusso valore per la categoria che proprio con il coach Paolo Falabella ha condiviso l’ultima stagione in serie A3 tra le fila della Wow Green House Aversa.

Cresciuto nelle giovanili della Pallavolo Ascoli e maturato in serie B con le maglie della Sir Safety Perugia (dal 2017 al 2019) e della Nova Volley Loreto (stagione sportiva 2019/2020), il centrale marchigiano è approdato nella terza categoria nazionale con la casacca della Med Store Macerata (stagione sportiva 2020/2021).

A Bari Lorenzo ritroverà anche Peppe Longo, suo compagno di squadra nella seconda stagione disputata in A3 sempre a Macerata.

«Ho scelto Bari per la serietà del progetto sportivo e per l’opportunità di tornare a lavorare con il mister Falabella e con Peppe Longo, due grandi professionisti con cui ho condiviso le due esperienze di Aversa e Macerata – dichiara il nuovo rinforzo biancorosso -. Arrivo qui con tanta voglia di rivalsa dopo la scorsa stagione. Darò il massimo per dimostrare in campo tutto il mio valore e per aiutare la squadra a centrare gli obiettivi stagionali. Per vivere un’annata all’altezza delle nostre aspettative sarà importante profondere il massimo impegno in palestra, trovare la chimica di squadra ed acquisire una precisa identità di gioco – ci spiega -. Siamo inseriti in un girone molto impegnativo ed equilibrato. Dovremo interpretare ogni singola gara con la giusta concentrazione e determinazione, senza regalare nulla ai nostri avversari. Le qualità per essere protagonisti non ci mancano. Sono sicuro che diremo la nostra in questo campionato».

