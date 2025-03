Volley A3/M: Lagonegro verso playoff, Kantor “Nostro livello cresciuto”

Archiviata la regular season, la Rinascita Volley Lagonegro è già al lavoro per preparare Gara 1 dei quarti di finale playoff promozione, in programma alle 18.00 di domenica 16 marzo al Palasport di Villa d’Agri contro l’Avimecc Modica.

Una stagione in crescita

Dall’arrivo di Waldo Kantor in panchina, lo scorso 1° dicembre, il Lagonegro ha cambiato marcia: 11 vittorie in 14 partite, un quarto posto conquistato con sacrificio e prestazioni in crescendo. “Il merito – sottolinea il tecnico argentino – è di tutto lo staff tecnico che ha supportato i ragazzi nel superare le difficoltà iniziali, e della Società, sempre presente e attenta all’organizzazione. Il nostro lavoro di gruppo ha dato risultati concreti”.

L’analisi del campionato

Il girone di ritorno ha visto una squadra in continua crescita: “Abbiamo chiuso con un solo punto in meno della capolista Sorrento nel ritorno, un dato che dimostra il livello raggiunto”. Decisive le quattro vittorie consecutive nel finale di andata (Lecce, Napoli, Castellana Grotte e Sorrento) e il filotto di cinque successi nelle ultime sei gare.

Playoff: sfida aperta con Modica

Il quarto posto garantisce al Lagonegro la possibilità di giocare l’eventuale bella davanti al proprio pubblico, un vantaggio importante. Kantor è fiducioso: “Siamo in ottime condizioni fisiche e pronti per affrontare partite decisive. Modica è una squadra ostica, molto organizzata e capace di gestire bene il gioco. Li abbiamo battuti 3-1 a Villa d’Agri, ma all’andata ci hanno sconfitto. Serviranno determinazione e massimo rispetto”.

L’appello ai tifosi

Il coach biancorosso chiama a raccolta il pubblico per la sfida di domenica: “Mi auguro di vedere il Palasport stracolmo, come durante la regular season. Il supporto dei nostri tifosi sarà fondamentale per spingerci oltre l’ostacolo”.

