Volley A3/M, Lagonegro completa il reparto schiacciatori con Raffaelli

La Rinascita Volley Lagonegro ha ufficializzato l’ingaggio di Giacomo Raffaelli, schiacciatore classe 1995 e volto noto del panorama pallavolistico nazionale. Con l’arrivo del giocatore toscano, la società biancorossa completa il reparto schiacciatori in vista della stagione 2025/2026.

Nato a Grosseto, Raffaelli ha costruito una carriera solida tra Serie A, esperienze internazionali e Nazionale italiana. Giocatore duttile e concreto, ha dimostrato nel corso degli anni una spiccata capacità di adattamento a contesti tecnici differenti, mantenendo standard elevati in ogni competizione.

Il nuovo acquisto di Lagonegro vanta esperienza in SuperLega, una Challenge Cup vinta con Ravenna, successi con la Nazionale ai Giochi del Mediterraneo e alle Universiadi, oltre a un titolo nazionale conquistato in Francia e la recente Coppa Italia di Serie A2 ottenuta con Brescia. Nel complesso, ha disputato 234 gare ufficiali in Serie A, mettendo a segno 923 punti, con 768 attacchi vincenti, 32 ace e 123 muri.

“Ho accolto con entusiasmo la proposta di Lagonegro – ha dichiarato Raffaelli -. Cercavo un progetto concreto, una società seria e un ambiente dove costruire e lottare. Tutti ne parlano con grande affetto, ed è stato facile dire sì”.

Con grande lucidità, il neo-biancorosso analizza le prospettive stagionali: “Il prossimo campionato sarà ancora più impegnativo: ogni gara e ogni punto saranno decisivi, servirà coesione e massima concentrazione sin dall’inizio”.

Per il club lucano, l’operazione rappresenta un segnale chiaro di ambizione. “Raffaelli è un innesto di valore tecnico e umano – ha commentato la società -. Ha esperienza, visione di gioco e una rara capacità di calarsi nel gruppo, mettendosi al servizio della squadra. Con lui condividiamo obiettivi e filosofia. Siamo certi che sarà una guida nei momenti chiave della stagione”.

La scheda del giocatore

Nome: Giacomo Raffaelli

Nato a: Grosseto il 07/02/1995

Ruolo: Schiacciatore

Altezza: 194 cm

Club principali

Club Italia (B1)

Emma Villas Siena (A2 e SuperLega)

Bunge Ravenna (SuperLega)

Stade Poitevin Poitiers (Francia)

Top Volley Latina (SuperLega)

Prisma Taranto (SuperLega)

Gruppo Consoli Sferc Brescia (A2)

Palmarès

2018: Challenge Cup, Giochi del Mediterraneo

2019: Universiadi

2021: Coppa di Francia

2025: Coppa Italia A2

