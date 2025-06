Volley A3/M, la New Mater Castellana conferma Cappadona

Prime conferme ufficiali in casa New Mater Volley in vista della prossima stagione di Serie A3 Credem Banca: sarà ancora Stefano Cappadona a guidare la regia della formazione gialloblù.

Il palleggiatore calabrese classe 2005, alto 195 cm, cresciuto nell’Accademia giovanile della Materdominivolley.it Castellana Grotte, affronterà così il suo secondo anno consecutivo con la prima squadra. Protagonista nella stagione appena conclusa con 27 presenze, 71 punti totali e 8 ace, Cappadona rappresenta una delle promesse più interessanti del panorama pallavolistico nazionale.

“La conferma di Cappadona rappresenta una traccia di continuità rispetto alla scorsa stagione – ha dichiarato Bruno De Mori, direttore sportivo del club –. Stiamo costruendo un roster che unisca giovani talenti ed elementi esperti. Stefano, per quanto dimostrato, merita fiducia e sarà ancora il nostro regista titolare”.

Un segnale chiaro della volontà della società presieduta da Michele Miccolis di puntare su giovani cresciuti nel vivaio e in grado di garantire qualità e prospettiva.

Nel frattempo, Cappadona sarà impegnato dal 27 giugno al 4 luglio a Camigliatello Silano (Cs) con il raduno della nazionale italiana Under 21, guidata dal commissario tecnico Vincenzo Fanizza, per preparare il Mondiale di categoria in programma dal 21 al 31 agosto a Jiangmen, in Cina. Un’occasione importante anche in vista del Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Under 22 previsto nel mese di luglio.

La New Mater Volley, con questo primo tassello, inizia a definire l’ossatura della squadra per affrontare con ambizione e continuità il prossimo campionato.

