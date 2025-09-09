Volley A3/M, la JV lancia la campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026

La Joy Volley è pronta a vivere una nuova, entusiasmante avventura nel campionato di Serie A3 Credem Banca e annuncia l’apertura della campagna abbonamenti 2025/26, attiva dal 9 settembre al 16 ottobre 2025.

Con il claim “In Alto, insieme”, la società del Presidente Gianni D’Elia ribadisce le proprie ambizioni: puntare alla promozione in Serie A2. Per farlo, la società ha plasmato un roster capace di competere ai massimi livelli, affidato all’esperienza e alla guida di coach Sandro Passaro. Ma il successo non dipenderà solo dai giocatori: servirà anche l’entusiasmo e il calore del pubblico, il vero “settimo uomo in campo”, pronto a sostenere capitan Mariano e compagni e a vivere ogni emozione della stagione.

La Joy Volley rappresenta più di una squadra: è un progetto sportivo e territoriale che cresce anno dopo anno, consolidando il legame con la città e rafforzando il senso di appartenenza di tifosi, sponsor e atleti.

Abbonamenti: prezzi e vantaggi

Gli abbonamenti garantiscono l’ingresso a tutte le 9 gare casalinghe di regular season:

Tribuna Numerata: 50€

Gradinata: 35€

Vantaggi esclusivi per gli abbonati:

Sciarpa ufficiale sublimatica in omaggio;

Sconto sull’acquisto del merchandising ufficiale Joy Volley;

Sconto 35% presso il negozio “La Bicicletta”;

Tanti altri vantaggi tra sconti ed esperienze esclusive.

Biglietti singoli

Sarà possibile anche acquistare i tagliandi per il singolo evento. Il prezzo del biglietto sarà pari a 7€ per il settore di Tribuna Numerata e di 5€ per la Gradinata.

Come abbonarsi

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti attraverso diversi canali:

Online: sul sito ufficiale del circuito di Ticketing ApuliaTicket, raggiungibile al link http://www.apuliaticket.it/joyvolley/ ;

sul sito ufficiale del circuito di Ticketing ApuliaTicket, raggiungibile al link http://www.apuliaticket.it/joyvolley/ ; Punti vendita autorizzati: presso il Makkè Bar (via Umberto Terracini 75), oppure su prenotazione contattando il dirigente Antonio Dimita al numero 3928040266, con ritiro direttamente al palazzetto durante gli allenamenti della squadra.

La nuova stagione di Joy Volley promette emozioni forti, sfide avvincenti e momenti da vivere tutti insieme. Unisciti a noi, sostieni la squadra in ogni punto, in ogni azione, in ogni vittoria. Vivi la passione, senti il brivido delle partite, diventa parte della storia che stiamo scrivendo.

Perché il vero segreto del successo è il calore dei tifosi: insieme possiamo arrivare in alto. In Alto, insieme!

