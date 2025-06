Volley A3/M, la Joy Volley ufficializza il ritorno di Felice Sette

La Joy Volley è orgogliosa di annunciare il ritorno, dopo dieci anni, dell’atleta altamurano Felice Sette, reduce da una straordinaria stagione culminata con la promozione in Superlega conquistata con la maglia di Cuneo.

Per Sette, Gioia del Colle rappresenta molto più di una semplice tappa: è il luogo dove tutto è cominciato, la prima esperienza da giocatore professionista. Dopo un lungo percorso di crescita e maturazione, culminato con la consacrazione in Serie A2, l’atleta fa oggi ritorno nella città che lo ha lanciato, pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera.

Le sue prime parole da schiacciatore biancorosso raccontano tutta l’emozione di questo ritorno: «Torno a Gioia da atleta maturo, non è solo una tappa della mia carriera: è un posto dove mi sono sempre sentito a casa. A Cuneo ho vissuto una stagione bellissima, culminata con la vittoria del campionato. Quando è arrivata la chiamata del Presidente D’Elia, ho capito che era il momento di restituire qualcosa a questa città e a questa maglia, con entusiasmo, fame e gratitudine. La società sta costruendo qualcosa di importante, con serietà e passione. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi insieme ai miei compagni: combatteremo ogni giorno, come una famiglia».

Un ritorno che profuma di appartenenza, determinazione e ambizione. Con grande entusiasmo, la Joy Volley accoglie nuovamente un protagonista che saprà infiammare il pubblico e trasmettere i giusti valori al gruppo.

