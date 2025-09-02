Volley A3/M, JV: ufficializzato il calendario degli allenamenti congiunti

Prosegue senza sosta la preparazione della Joy Volley Gioia del Colle, che dopo il raduno ufficiale e le prime giornate tra piscina e sabbia è entrata nella sua seconda settimana di allenamenti. Lo staff tecnico ha previsto un programma intenso, alternando sedute fisiche e prime esercitazioni tecniche, con l’obiettivo di gettare basi solide in vista della nuova stagione.

Un momento speciale è atteso per giovedì 4 settembre, quando al PalaCapurso andrà in scena la prima seduta tecnica a porte aperte: i tifosi biancorossi potranno così riabbracciare la squadra dopo l’entusiasmo del raduno.

Il vice allenatore Francesco Racaniello ha fatto il punto sul lavoro svolto in questi primi giorni: «Il gruppo che sta nascendo risponde bene ai feedback che io e coach Passaro stiamo dando. C’è grande disponibilità al lavoro e la strada intrapresa sembra quella giusta. Sono segnali incoraggianti che ci fanno guardare con fiducia ai prossimi impegni».

La marcia di avvicinamento al campionato sarà scandita da una fitta serie di allenamenti congiunti tra settembre e ottobre. Si comincia il 27 settembre in casa dell’Aurispa DFV Lecce, poi il 1° ottobre test esterno contro la neopromossa Green Volley Galatone. Il 4 ottobre la prima uscita davanti ai tifosi contro EnergyTime Campobasso, seguita dall’8 ottobre con la sfida di ritorno contro Aurispa DFV Lecce. Ancora due trasferte: l’11 ottobre sul taraflexdell’EnergyTime Campobasso e il 15 al PalaGrotte contro la BCC TecbusCastellana Grotte. Gran finale il 18 ottobre con un triangolare al PalaCapursoche vedrà opposte Joy Volley, Castellana Grotte e Galatone.

Sulla fase di avvicinamento al campionato, Racaniello ha poi aggiunto: «Sono sfide che ci serviranno per avere maggiori spunti in vista anche della regular season: l’obiettivo è lavorare sugli eventuali errori commessi e favorire l’affiatamento del gruppo, dentro e fuori dal campo. Avere diversi test in trasferta permetterà alla squadra, inoltre, di prendere confidenza con i palazzetti del prossimo torneo. Questi allenamenti ci permetteranno di valutare a fondo il lavoro fatto finora. È importante affrontare sia gare interne che in trasferta, perché solo così si possono analizzare tutti gli aspetti da migliorare e allo stesso tempo consolidare quelli che stanno già andando nella direzione giusta».

Un passaggio non poteva che riguardare il rapporto con la tifoseria, da sempre un fattore distintivo dell’ambiente gioiese: «La tifoseria può dare tantissimo, e lo ha già dimostrato l’anno scorso. Sono sicuro che sarà così anche in questa stagione: i sostenitori gioiesi sono conosciuti per il calore che trasmettono, sia in casa che in trasferta, e rappresentano un valore aggiunto importante».

