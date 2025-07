Volley A3/M, Joy Volley, iscrizione avvenuta con successo

La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato oggi l’elenco delle 47 società ammesse ai Campionati di Serie A Credem Banca per la stagione 2025/26, a seguito dell’attento esame svolto dalla Commissione Ammissione ai Campionati. Tutti i Club aventi diritto, tra cui la Joy Volley, sono risultati in regola con i requisiti richiesti dal Regolamento, e l’elenco è stato inviato alla Federazione Italiana Pallavolo per la ratifica finale.

La Joy Volley è stata inserita nel Girone Blu del prossimo campionato di Serie A3, pronto a prendere vita con 21 squadre suddivise in due gironi (11 nel Girone Bianco e 10 nel Blu).

Di seguito la composizione del Girone Blu:

Pallavolo Azzurra Alessano

EnergyTime Campobasso

BCC Tecbus Castellana Grotte

Green Volley Galatone

JV Gioia Del Colle

Avimecc Modica

Team Volley Napoli

Domotek Reggio Calabria

Plus Volleyball Sabaudia

Terni Volley Academy

L’avvio ufficiale della stagione 2025/26 avverrà in occasione del Volley Mercato, l’evento annuale organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A che si terrà da martedì 15 a giovedì 17 luglio 2025 presso lo Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio (BO). Un appuntamento centrale per dirigenti, tecnici e addetti ai lavori che, oltre a incontri formativi e tavoli di confronto, culminerà con la presentazione ufficiale del calendario e delle novità della stagione.

Durante l’evento, nelle giornate del 15 e 16 luglio, sarà inoltre attiva una finestra straordinaria di tesseramento grazie al trasferimento temporaneo dell’Ufficio Tesseramenti FIPAV a Bologna. Al termine della seconda giornata verranno pubblicate le rose ufficiali delle squadre iscritte.

La Joy Volley è pronta a iniziare una nuova entusiasmante avventura nel campionato di Serie A3, decisa a rappresentare con orgoglio i propri colori e il proprio territorio nel panorama nazionale della pallavolo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author