Volley A3/M, Joy Gioia del Colle: ultima chiamata per il secondo posto

Scocca l’ora della verità nel girone Blu della Serie A3 di volley. Tra i verdetti più attesi c’è quello per il secondo posto, attualmente occupato dalla Domotek Reggio Calabria, con un solo punto di vantaggio su Joy Volley Gioia del Colle e Rinascita Lagonegro.

Domenica 9 marzo, la squadra di coach Sandro Passaro tornerà al PalaCapurso per affrontare l’Avimecc Modica, quinta in classifica e reduce da una vittoria netta per 3-0 sulla capolista Sorrento. Un avversario temibile, già capace di imporsi all’andata al tie-break, che può contare su una diagonale di alto livello con il palleggiatore Pedro Luiz Putini e l’opposto Williams Padura Diaz, autore di 332 punti in stagione.

“Vogliamo riprenderci il secondo posto – afferma il libero biancorosso Francesco Pierri –, ma dopo la sconfitta di Napoli non dipenderà solo da noi. Siamo determinati e abbiamo preparato questa gara con grande attenzione. Modica gioca una buona pallavolo e ha tanti punti di forza: per batterla dovremo dare il massimo e sfruttare ogni occasione”.

La gara, in programma alle ore 18:00, sarà diretta da Azzurra Marani e Dalila Villano e trasmessa in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A, con la telecronaca di Mimmo Guagnano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author