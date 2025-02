Volley A3/M, Joy Gioia del Colle: turno di stop forzato

La Joy Volley Gioia del Colle osserverà un turno di riposo in campionato nel weekend, complice la Final Four della Del Monte® Coppa Italia Serie A3 in programma a Langarone.

Dopo l’importante vittoria contro la Domotek Reggio Calabria, che le ha permesso di consolidare il secondo posto in classifica, la squadra biancorossa ha completato un’altra intensa settimana di allenamenti in vista del rush finale della regular season.

Due le sfide decisive ancora da disputare: il 2 marzo contro la Gaia Energy Napoli (al PalaSiani) e il 9 marzo contro l’Avimecc Modica (al PalaCapurso). La corsa alla seconda posizione resta apertissima, con la formazione allenata da Sandro Passaro a +2 sulle inseguitrici Domotek Reggio Calabria e Rinascita Lagonegro.

Il capitano Romolo Mariano ha sottolineato l’entusiasmo della squadra dopo il successo nell’ultimo match: “Siamo scesi in campo consapevoli dell’importanza della partita e determinati a vincere. Abbiamo imposto il nostro gioco fin da subito, offrendo un’ottima prestazione contro una squadra forte”.

Ora la concentrazione è massima sulle ultime due gare, fondamentali per chiudere al meglio la stagione regolare: “Napoli e Modica sono avversarie da affrontare con grande attenzione. La Gaia Energy, nonostante il penultimo posto in classifica, ha mostrato un buon livello di gioco e giocherà in casa. Anche contro Modica dovremo dare il massimo. L’obiettivo è farci trovare pronti per i playoff, sperando di recuperare gli infortunati”.

Ultimi test decisivi, dunque, prima della fase più entusiasmante della stagione.

