Volley A3/M, Joy Gioia del Colle: Sorrento si conferma bestia nera

Terza sconfitta stagionale per la Joy Volley Gioia del Colle contro la Romeo Sorrento, che si conferma bestia nera della formazione biancorossa. Dopo il k.o. dell’andata e l’eliminazione nei quarti di Coppa Italia, i pugliesi cedono nuovamente in tre set nel big match della 18ª giornata di Serie A3 (25-23, 25-17, 33-31).

Senza i centrali Cester e Garofolo, out per infortunio, la squadra di coach Passaro esce a mani vuote dal PalAtigliana. Rimpianti soprattutto per il primo set, sfumato dopo essere stati avanti 17-20, e per la terza frazione, giocata alla pari e persa ai vantaggi. A trascinare Sorrento è l’opposto Baldi, autore di 22 punti e determinante nei momenti decisivi.

Con questa sconfitta, la Joy Volley vede interrompersi la striscia di sei vittorie consecutive e manca l’opportunità di accorciare sulla capolista, ora a +7 in classifica. Saldi al secondo posto, capitan Mariano e compagni osserveranno un turno di riposo nel weekend dell’8-9 febbraio, prima di tornare in campo il 15 febbraio nel delicato scontro diretto con la Domotek Reggio Calabria, terza a -2.

IL MATCH

Avvio promettente per Gioia del Colle, che nel primo set arriva a condurre 17-20 prima del ritorno veemente dei padroni di casa, bravi a chiudere sul 25-23 con un muro di Fortes. La seconda frazione è a senso unico: Sorrento parte forte (4-0) e scappa fino al 20-11, imponendosi 25-17 con una chiusura di Ciampa. Più equilibrato il terzo set, con i pugliesi avanti 19-21 prima del nuovo sorpasso firmato da Baldi. Ai vantaggi la spunta la capolista: decisivi un attacco di Patriarca e un errore di Mariano per il 33-31 finale.

Romeo Sorrento-Joy Volley Gioia del Colle 3-0

(25-23, 25-17, 33-31)

Romeo Sorrento: Tulone 3, Baldi 22, Wawrzynczyk 7, Pol 13, Patriarca 9, Fortes 8, Russo (L1), Ciampa 1.

All. Esposito.

Joy Volley Gioia del Colle: Longo 1, Vaškelis 21, Mariano 8, Milan 16, Persoglia 3, Attolico 5, Pierri (L1).

All. Passaro.

Arbitri: Colucci e Mannarino.

Note: Sorrento – aces 7, muri 8, attacco 52%; Gioia – aces 3, muri 4, attacco 47%.

