Volley A3/M, Joy Gioia del Colle blinda Sandi Persoglia

Il giocatore friulano, 29 anni, è considerato uno dei pilastri: “Qui mi sento a casa”

La Joy Volley conferma uno dei suoi pilastri: Sandi Persoglia vestirà ancora la maglia biancorossa nella stagione 2025/2026. Il centrale, classe 1995 e originario di Gorizia, proseguirà il proprio cammino in Puglia, consolidando la sua presenza in un ambiente che ha ormai fatto suo.

Il giocatore friulano, 29 anni, vanta un’esperienza consolidata nei campionati di Serie A2 e A3, dove ha collezionato 160 presenze e 917 punti totali, oltre a una promozione in SuperLega con la Prisma Taranto. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Aurispa Alessano (2018/2019), Pallavolo Bari (Serie B e A3 dal 2019 al 2024), Prisma Taranto (2020/2021) e Abba Pineto, con cui ha raggiunto la finale playoff nella stagione 2021/2022.

L’approdo alla Joy Volley, avvenuto lo scorso anno, ha rappresentato per Persoglia una rinascita sportiva, come lui stesso ha sottolineato: «Ringrazio la società per la fiducia. Vestire ancora questi colori è un onore. Gioia è diventata la mia seconda casa. Qui ho ritrovato qualcosa che mi mancava: il nostro pubblico, il settimo uomo in campo. Vogliamo alzare l’asticella e non vedo l’ora di rivedere il palazzetto infuocato».

La conferma di Persoglia rappresenta una scelta di continuità per la Joy Volley, che punta su un giocatore esperto, affidabile e capace di dare equilibrio e solidità al centro della rete. Un tassello fondamentale per affrontare con ambizione la nuova stagione.

