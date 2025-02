Volley A3/M, Joy Gioia del Colle: big match con la capolista Sorrento

A meno di un mese dalla sfida di Coppa Italia, la Joy Volley è pronta a tornare al PalAtigliana di Sorrento per affrontare la capolista nella 18ª giornata della regular season di Serie A3.

La squadra di coach Sandro Passaro arriva all’appuntamento con il morale alto: secondo posto in classifica e una striscia positiva di sei vittorie consecutive nel girone di ritorno. Domenica 2 febbraio, alle ore 18:00, capitan Mariano e compagni cercheranno di interrompere la serie negativa contro i campani, che hanno già avuto la meglio nei due precedenti stagionali, sia in campionato che in Coppa Italia, imponendosi in tre set.

La Romeo Sorrento, fresca del successo esterno contro la Domotek Reggio Calabria (1-3), mantiene un vantaggio di quattro punti sulla Joy Volley e potrà contare su un organico di grande esperienza. In cabina di regia dovrebbe esserci Calogero Tulone, con Andrea Baldi (270 punti stagionali) come opposto. In banda, spazio a Stanislaw Wawrzynczyk e Alberto Pol, mentre al centro agiranno Stefano Patriarca e Francesco Fortes, protagonisti a muro con rispettivamente 31 e 36 punti diretti. In seconda linea, a guidare la difesa sarà Davide Luigi Russo.

“Ci faremo trovare pronti e preparati – ha dichiarato lo schiacciatore Michele Starace –. La Romeo Sorrento è una squadra solida, merita il primo posto in classifica. Per ottenere un grande risultato dovremo giocare con la mente libera e con la giusta grinta, senza sbavature, a partire dal servizio”.

Il match sarà arbitrato da Marco Colucci e Matteo Mannarino e trasmesso in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 18:00.

