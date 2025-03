Volley A3/M, Joy Gioia del Colle a Ortona per chiudere i quarti

La Joy Volley Gioia del Colle si prepara alla trasferta di Ortona con un solo obiettivo: conquistare la semifinale playoff di Serie A3 Credem Banca. Dopo il successo per 3-1 ottenuto in gara 1 al PalaCapurso, capitan Mariano e compagni vogliono chiudere la serie domenica 23 marzo in Abruzzo contro la Sieco Service.

Partita aperta e grande equilibrio

Non sarà una sfida semplice. La squadra allenata da Francesco Denora Caporusso venderà cara la pelle per portare la serie alla bella, forte anche del fattore campo. I precedenti stagionali parlano di due vittorie per Gioia e una per Ortona, segno di un confronto equilibrato che si deciderà sui dettagli.

La carica di Milan: «Siamo pronti»

«Il successo in gara 1 ci ha dato fiducia — commenta lo schiacciatore Sebastiano Milan —, ma domenica sarà ancora più difficile. La fase break di Ortona è tra le migliori e dovremo essere perfetti a muro e in battuta per chiudere la serie».

Diretta streaming su YouTube

Il match, in programma alle ore 18:00, sarà arbitrato da Eustachio Papapietro e Virginia Tundo e trasmesso in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

