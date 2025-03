Volley A3/M, Joy Gioia del Colle: a Napoli per il secondo posto

Dopo la convincente vittoria contro Domotek Reggio Calabria e la pausa per la Final Four di Coppa Italia A3, la Joy Volley Gioia del Colle torna in campo per affrontare un’altra sfida cruciale. Domani alle ore 18, la squadra di coach Sandro Passaro farà visita alla Gaia Energy Napoli, formazione penultima in classifica e impegnata nella lotta per evitare i playout.

A due giornate dal termine della regular season, capitan Mariano e compagni sono determinati a difendere il secondo posto in classifica, attualmente con due punti di vantaggio su Domotek Reggio Calabria e Rinascita Lagonegro. Un piazzamento importante, che garantirebbe un migliore accoppiamento nella griglia playoff.

Nonostante la differenza di punti, la trasferta di Napoli si preannuncia tutt’altro che semplice. La squadra campana ha costruito gran parte dei suoi successi tra le mura amiche, conquistando ben 14 dei suoi 16 punti stagionali proprio al PalaSiani. Inoltre, il roster avversario può contare su due elementi chiave: l’opposto Leonardo Lugli, quinto miglior realizzatore del campionato con 349 punti, e lo schiacciatore Simone Starace, che rappresenta un pericolo costante per le difese avversarie.

“La squadra è consapevole dell’importanza di questo momento della stagione – dichiara l’opposto biancorosso Edvinas Vaškelis – e daremo il massimo fino alla fine per concludere la regular season nel migliore dei modi. La Gaia Energy Napoli è una squadra che gioca molto bene in casa e per portare a casa il risultato serviranno massima concentrazione e un’ottima prestazione corale”.

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, nel match di andata, la Joy Volley si impose con un netto 3-0 al PalaCapurso. Ma, rispetto a quella gara, Napoli ha dimostrato di essere un avversario ostico, capace di mettere in difficoltà anche squadre più attrezzate. Servirà dunque una prestazione solida e determinata per conquistare punti preziosi in ottica playoff.

Gli arbitri designati per il match saranno Simone Fontini e Alberto Dell’Orso. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 18:00.

