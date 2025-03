Volley A3/M, Joy Gioia: al via i playoff, a Ortona gara 1 dei quarti

Si accende la corsa playoff per la Joy Volley Gioia del Colle, pronta a scendere in campo domenica 16 marzo 2025 per gara 1 dei quarti di finale della Serie A3 Credem Banca. Sul taraflex del PalaCapurso, la squadra biancorossa affronterà la Sieco Service Ortona, guidata dal tecnico pugliese Francesco Denora Caporusso.

Una sfida già vista in stagione

Dopo aver chiuso la regular season al sesto posto nel girone Blu, Ortona torna a Gioia del Colle a distanza di oltre due mesi dalla netta sconfitta per 3-0 subita proprio contro capitan Mariano e compagni. Ma il bilancio stagionale tra le due squadre è in equilibrio: nella gara d’andata, giocata in Abruzzo, furono gli ortonesi a imporsi al tie-break.

Uno scontro ad alta intensità

Entrambe le formazioni puntano a conquistare il pass per le semifinali, dove ad attenderle ci sarà la vincente tra Belluno Volley e Monge Gerbaudo Savigliano. La Joy Volley, reduce da due sconfitte contro Gaia Energy Napoli e Avimecc Modica, vuole sfruttare il fattore campo per iniziare con il piede giusto la serie al meglio delle tre gare.

Ortona, avversario ostico

Gli abruzzesi si presentano con un roster di grande esperienza, guidato dall’ex nazionale cubano Leonel Marshall, affiancato dal regista Riccardo Pinelli e dallo schiacciatore Matteo Bertoli.

Il commento del direttore generale Masi

“Arriviamo a questo appuntamento dopo un campionato molto competitivo, condizionato da alcuni infortuni, ma siamo pronti per questa sfida – dichiara Vincenzo Masi, direttore generale della Joy Volley -. Ortona è una squadra forte e proverà a metterci in difficoltà. Dovremo sfruttare il fattore campo e contare sul sostegno del nostro pubblico”.

Dove seguire il match

• Diretta streaming sul canale YouTube Lega Pallavolo Serie A a partire dalle 18:00, con telecronaca di Mimmo Guagnano.

• Arbitri della gara: Martin Polenta e Danilo Domenico De Sensi.

L’appuntamento è fissato: la Joy Volley Gioia del Colle è pronta a dare battaglia per conquistare un posto nelle semifinali playoff.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author