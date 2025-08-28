Volley A3/M, iniziata ufficialmente la stagione 2025/2026 della Joy Volley

La Joy Volley Gioia del Colle ha inaugurato ieri sera la nuova stagione sportiva 2025/2026 con il raduno ufficiale della squadra. Alla presenza di un nutrito gruppo di tifosi, che hanno accolto con calore sia i volti già noti sia i nuovi arrivi, il club biancorosso ha vissuto una serata all’insegna dell’amicizia, della passione e dello sport.

Un momento conviviale che ha permesso al gruppo di iniziare a creare legami e affiatamento in vista di un campionato di Serie A3 Credem Banca che si annuncia di grande importanza.

Il club ha allestito un organico di assoluto valore, puntando su elementi esperti e di qualità, profondi conoscitori della categoria, ma anche su giovani talenti pronti a mettere in risalto le proprie doti tecniche con la maglia biancorossa.

Il presidente Gianni D’Elia ha voluto sottolineare l’entusiasmo con cui la società si appresta a vivere questa nuova avventura, rimarcando soprattutto il legame con i tifosi: «È con grande slancio e motivazione che stiamo dando il via a una nuova stagione di pallavolo. Ogni anno rappresenta per noi un’opportunità per crescere, migliorare e affrontare nuove sfide. La nostra forza è l’energia della nostra gente: i tifosi, la Gradinata 3M e tutti coloro che ci sostengono con passione e affetto. Gioia del Colle merita una grande pallavolo e noi vogliamo regalargliela. Nei prossimi giorni – prosegue il numero uno del club biancorosso – lanceremo la campagna abbonamenti, il modo migliore per stringerci ancora di più attorno a questa squadra, e a breve renderemo noto anche il calendario degli allenamenti congiunti che capitan Mariano e compagni sosterranno nel corso del precampionato. Ringrazio di cuore gli sponsor e l’amministrazione comunale, senza i quali nulla sarebbe possibile. Il mio augurio è che questa sia una stagione ricca di emozioni, successi e divertimento. Forza Joy Volley!».

Sulla stessa lunghezza d’onda il tecnico Sandro Passaro, che ha evidenziato l’importanza del lavoro quotidiano e della compattezza del gruppo: «Lavorare per questa società, questa città e i suoi tifosi è un motivo di orgoglio; farlo con questo gruppo di giocatori aumenta ancora di più il senso di responsabilità che ho. La pressione che abbiamo è un lusso che ci deve far tirare fuori ogni giorno qualcosa in più. Bisogna parlare poco, lavorare sodo, far parlare i fatti e creare un ambiente unito e compatto. Se lavoreremo con serietà, dedizione, professionalità e senso di appartenenza sono convinto che potremo realizzare qualcosa di straordinario».

Con il raduno ufficiale prende quindi il via una stagione che si preannuncia entusiasmante, con la Joy Volley pronta a recitare un ruolo da protagonista nella prossima Serie A3 Credem Banca.

