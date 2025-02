Volley A3/M, Gioia del Colle: vittoria su Reggio Calabria e sorpasso

Missione compiuta per la Joy Volley Gioia del Colle, che nell’anticipo della 20a Giornata di regular season si impone con autorità per 3-1 (24-26, 25-18, 25-19, 25-18) sulla Domotek Reggio Calabria, ribaltando la classifica e piazzando il controsorpasso sui calabresi.

Dopo un primo set gettato al vento – perso 24-26 nonostante il vantaggio di 23-20 – la squadra di coach Sandro Passaro ha reagito con grande determinazione, dominando i successivi parziali e portando a casa tre punti preziosi. Decisivo il contributo di Sebastiano Milan, MVP del match con 19 punti e il 62% in attacco.

Nella serata del PalaCapurso, la Joy Volley ha saputo rispondere con carattere, trovando nella solidità di Vaškelis (17 punti) e nella leadership di capitan Mariano (16 punti) le chiavi per scardinare la difesa avversaria. Dopo aver pareggiato i conti nel secondo set (25-18), la formazione pugliese ha accelerato nella terza frazione con un break devastante di 10 punti (da 9-9 a 19-9) che ha spento le speranze della Domotek. Il quarto set, condotto con lucidità e chiuso ancora una volta da Milan, ha sancito il successo biancorosso.

Grazie a questa vittoria, Gioia del Colle sale in classifica, staccando Reggio Calabria di due lunghezze. Ora una pausa per la Final Four della Del Monte® Coppa Italia Serie A3, prima di tornare in campo domenica 2 marzo per la sfida contro Gaia Energy Napoli.

JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE-DOMOTEK REGGIO CALABRIA 3-1

(24-26, 25-18, 25-19, 25-18)

JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE: Longo 3, Vaškelis 17, Mariano 16, Milan 19, Attolico 1, Persoglia 11, Pierri (L1) pos 46%, Martinelli , Alberga, Starace, Disabato, Rinaldi. All. Sandro Passaro, vice all. Francesco Racaniello.

DOMOTEK REGGIO CALABRIA: Esposito 2, Laganà 16, Lazzaretto 13, Soncini 6, Stufano 10, Picardo 4, Lopetrone (L1) pos 50%, Giuliani, De Santis, Galipò, Lamp, Pugliatti, Murabito 3, Zappoli Guarienti 5. All. Antonio Polimeni, vice all. Vandir Sergio Dal Pozzo.

Arbitri: Fabio Sumeraro e Giuseppe De Simeis.

Note | Gioia del Colle: aces 3, errori al servizio 18, muri vincenti 8, ricezione pos 42% – prf 16%, attacco pt 59%. Reggio Calabria: aces 5, errori al servizio 18, muri vincenti 3, ricezione pos 58% – prf 27%, attacco pt 44%.

Durata set: 30’, 29’, 29’, 29′.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author