Volley A3/M: Gioia del Colle si arrende a Ortona, tutto rinviato a gara 3

La serie dei quarti di finale playoff tra Joy Volley Gioia del Colle e Sieco Service Ortona si deciderà nella sfida di mercoledì 26 marzo al PalaCapurso. Gara 2 ha visto la formazione abruzzese imporsi per 3-1 (25-22, 18-25, 25-15, 25-22), riequilibrando la serie sull’1-1 dopo la vittoria dei gioiesi all’andata.

Gara intensa ed equilibrata

I biancorossi di coach Passaro, reduci dall’ottima prestazione casalinga, hanno dovuto fare i conti con un’Ortona impeccabile in difesa e dominante a muro (14 punti vincenti), trascinata da uno scatenato Luca Rossato, autore di 26 punti personali.

Il primo set si apre con grande equilibrio, ma nel finale i padroni di casa mettono la freccia con un break firmato da Marshall e Rossato, chiudendo sul 25-22. Nel secondo set, però, la Joy Volley reagisce: con un ottimo lavoro a muro e in difesa, guidata da capitan Mariano e Vaškelis, i biancorossi prendono il largo e pareggiano i conti (18-25).

Ortona spinge sull’acceleratore

La terza frazione vede i padroni di casa partire fortissimo (7-1) e mantenere il controllo per tutto il set, chiuso agevolmente sul 25-15. Nel quarto set, Gioia del Colle prova a riaprire i giochi con un break sul 10-13, ma la Sieco Service reagisce prontamente, trovando il sorpasso nel finale grazie agli attacchi vincenti di Rossato e Marshall che fissano il punteggio sul 25-22.

Tutto rimandato a gara 3

Ad attendere la vincente della sfida ci sarà il Volley Belluno, già qualificato in semifinale dopo il successo su Savigliano. Per la Joy Volley sarà fondamentale ritrovare solidità e concentrazione davanti al proprio pubblico nella decisiva gara 3 di mercoledì (ore 20:30).

Le parole di coach Passaro

«Complimenti a Ortona, che ha giocato un match di grande solidità e ci ha messo sotto a muro e in difesa. Sappiamo di poter fare meglio e ci giocheremo tutte le nostre carte in gara 3 davanti al nostro pubblico. Servirà determinazione, lucidità e attenzione in ogni fase del gioco»

Sieco Service Ortona-Joy Volley Gioia del Colle 3-1

(25-22, 18-25, 25-15, 25-22)

Sieco Service Ortona: Pinelli 1, Rossato 26, Marshall 14, Bertoli 10, Pasquali 5, Arienti 6, Broccatelli (L1) 52%, Giacomini 1, Di Tullio, Torosantucci, Di Giunta 2, Di Giulio (L2), Alcantarini. All. Francesco Denora Caporusso — Vice all. Luca Di Pietro.

Joy Volley Gioia del Colle: Longo 3, Vaškelis 22, Mariano 17, Milan 11, Attolico 2, Persoglia 6, Rinaldi (L1) 55%, Martinelli, Alberga, Starace, Disabato, Pierri (L2), Garofolo, Cester. All. Sandro Passaro — Vice all. Francesco Racaniello.

Arbitri: Eustachio Papapietro e Virginia Tundo.

Le statistiche del match

• Ortona: 2 ace, 11 errori al servizio, 14 muri vincenti, ricezione positiva 58%, perfetta 31%, attacco 43%.

• Gioia del Colle: 4 ace, 13 errori al servizio, 6 muri vincenti, ricezione positiva 47%, perfetta 21%, attacco 38%.

Durata set: 31’, 28’, 26’, 31’.

