Volley A3/M, Gioia del Colle punta alla semifinale: occhi su Belluno

Con la vittoria in gara 3 ancora fresca nella memoria, la Joy Volley si prepara a dare il massimo nella semifinale Playoff Serie A3 Credem Banca contro il Volley Belluno. La serie, al meglio delle tre gare, vedrà le sfide tra la compagine biancorossa e i veneti, che hanno chiuso il campionato al secondo posto nel girone Bianco. Gara 1 e l’eventuale gara 3 si disputeranno al PalaVerde di Belluno, mentre gara 2 sarà in casa della Joy Volley.

Tra gli aspetti più positivi della vittoria su Ortona, c’è il ritorno di Fabrizio Garofolo, che dopo oltre due mesi di stop per un infortunio alla caviglia destra è tornato titolare, offrendo una prestazione solida a muro e garantendo sicurezza al reparto centrale. Il suo recupero è una notizia fondamentale per il team in vista delle semifinali, che inizieranno domenica 6 aprile a Belluno.

“Non avrei mai immaginato un ritorno così bello, con una vittoria che ha dato tanto a me e alla squadra. Ho dato il massimo in campo per contribuire al successo – ha dichiarato Garofolo -. Siamo una squadra unita, pronta a lottare per arrivare fino in fondo. Affronteremo Belluno con grande fiducia, consapevoli delle difficoltà che ci aspettano, ma determinati a dare il massimo”.

La Joy Volley è pronta a scrivere il prossimo capitolo della sua avventura playoff con grande entusiasmo e voglia di fare.

