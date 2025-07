Volley A3/M, Gioia del Colle: Passaro “Campionato corto, vietato sbagliare”

L’analisi del coach dopo la pubblicazione dei calendari e l’abbraccio a Gabriele Moschetti per il grave lutto

Con la pubblicazione del calendario ufficiale da parte della Lega Pallavolo Serie A, la Joy Volley Gioia del Colle ha definito il proprio cammino nella prossima stagione di Serie A3.

La squadra, però, si è ritrovata nelle ultime ore a condividere un dolore profondo con la comunità di Gioia del Colle, colpita dalla tragica scomparsa del giovane Federico, fratello dell’atleta biancorosso Gabriele Moschetti. La società, lo staff tecnico e tutti i compagni si sono stretti attorno alla famiglia, esprimendo affetto e solidarietà in un momento tanto delicato.

Coach Sandro Passaro, figura molto vicina alla realtà locale e simbolo del progetto sportivo, ha aperto le sue dichiarazioni con un pensiero rivolto a Federico: “Gioia del Colle è una comunità vera, in cui ci si sostiene nei momenti difficili. Non esistono parole adeguate per quanto accaduto. Mi unisco al dolore della famiglia e li ringrazio per il grande esempio di generosità che ci hanno lasciato”.

Passando all’analisi sportiva, il tecnico ha evidenziato l’alto livello della competizione in partenza: “Il campionato si è ulteriormente rafforzato. Affronteremo subito una squadra come Napoli, cresciuta molto rispetto alla scorsa stagione. Sarà un primo test utile a misurare la nostra consistenza”.

Come da consuetudine, Passaro suddivide idealmente la stagione in blocchi di gare: “Dopo il debutto in casa, andremo in trasferta a Lecce e Campobasso, entrambe piazze molto difficili. Successivamente, torneremo tra le mura amiche contro Sabaudia. Il calendario è corto, 18 giornate in tutto, quindi ogni singolo punto avrà un peso enorme. È fondamentale partire con slancio e mantenere intensità”.

Sulle ambizioni del club, l’allenatore ha espresso grande chiarezza: “Non intendiamo nasconderci. Il nostro obiettivo è quello di competere per i vertici. La società ha un progetto ambizioso e vuole puntare al salto di categoria. Non siamo gli unici a volerlo, ma sappiamo bene chi siamo e cosa possiamo dare”.

Anche la Coppa Italia rappresenta un traguardo concreto, come confermato dal tecnico: “Si tratta di una competizione ad eliminazione diretta, dove ogni errore si paga caro. I risultati del girone d’andata saranno decisivi per accedervi, quindi dovremo iniziare con decisione. Procederemo passo dopo passo, costruendo la nostra identità con continuità”.

Infine, un appello alla tifoseria biancorossa: “Vogliamo dare sempre il massimo, in ogni partita. Abbiamo bisogno della passione dei nostri sostenitori, del loro entusiasmo. Lo scorso anno sono stati determinanti, sia in casa sia fuori. Ora vogliamo renderli ancora più fieri della loro squadra. Uniti, per questi colori e per questa città”.

