Volley A3/M, Gioia del Colle: la finale playoff sfuma al tie-break

Finisce in semifinale l’avventura playoff della Joy Volley Gioia del Colle, sconfitta al tie-break in gara 3 dal Volley Belluno al termine di una partita vibrante e ricca di emozioni (25-19, 20-25, 18-25, 25-21, 15-12). I biancorossi escono a testa altissima dalla VHV Arena, consapevoli di aver sfiorato una storica impresa nella loro prima stagione in Serie A3 Credem Banca.

Match combattuto

La formazione allenata da coach Sandro Passaro ha mostrato carattere e qualità, riuscendo a ribaltare lo svantaggio iniziale e portandosi sul 2-1 nel conto set, prima di cedere nella volata finale di un tie-break equilibratissimo. Decisivo, nel quinto parziale, il break firmato da Cengia, Loglisci e Ferrato sul 12-10, preludio al 15-12 finale.

Il cammino

Capitan Mariano e compagni chiudono così una stagione da incorniciare: terzo posto in regular season e semifinale playoff giocata alla pari contro una delle formazioni più attrezzate del torneo. Un percorso fatto di crescita, entusiasmo e voglia di stupire, che lascia ben sperare per il futuro del club pugliese nel panorama del volley nazionale.

Volley Belluno-Joy Volley Gioia del Colle 3-2

(25-19, 20-25, 18-25, 25-21, 15-12)

VOLLEY BELLUNO: Ferrato 3, Mian 15, Berger 21, Loglisci 15, Basso 6, Mozzato 6, Martinez (L1) pos 70%, Luisetto, Bassanello (L2), Schiro 2, Cengia, Bisi, Guizzardi, Saibene. All. Marco Marzola, vice all. Roberto Malaguti.

JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE: Longo 0, Vaškelis 19, Mariano 14, Milan 10, Garofalo 7, Persoglia 11, Pierri (L1) pos 58%, Martinelli , Alberga, Starace, Disabato, Rinaldi, Attolico, Cester. All. Sandro Passaro, vice all. Francesco Racaniello.

Arbitri: Barbara Manzoni e David Kronaj.

Note | Belluno: aces 4, errori al servizio 18, muri vincenti 9, ricezione pos 64% – prf 40%, attacco pos 44%.

Gioia del Colle: aces 2, errori al servizio 19, muri vincenti 11, ricezione pos 55% – prf 35%, attacco pos 38%.

Durata set: 26′, 25′, 31′, 31′, 20′.

