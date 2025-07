Volley A3/M, la Joy Volley ingaggia il talentuoso Chinello

La Joy Volley è lieta di ufficializzare l’ingaggio di Alessandro Chinello, opposto padovano classe 2006, proveniente dalla prestigiosa realtà dei Diavoli Rosa Brugherio.

Atleta di 197 cm, Chinello è uno dei prospetti più promettenti del volley giovanile italiano. Nel suo palmarès spiccano un titolo italiano Under 17, il Trofeo delle Regioni vinto con la Selezione Veneto (dove è stato premiato come miglior schiacciatore del torneo) e diverse presenze nelle nazionali giovanili azzurre.

Le sue prime dichiarazioni da schiacciatore della Joy Volley: «Sono grato ai Diavoli Rosa per i tre anni vissuti in un settore giovanile tra i migliori d’Italia – ha commentato Chinello subito dopo la firma – Gioia del Colle rappresenta una tappa fondamentale per la mia giovane carriera. Arrivo in una squadra di alto livello, dove potrò lavorare accanto ad atleti di grande esperienza e continuare a crescere. È la mia prima volta al Sud, ma con il sostegno della mia famiglia affronterò questa sfida con entusiasmo e determinazione».

Con l’arrivo di Chinello, inizia un nuovo capitolo di una storia che guarda lontano. Un ragazzo del Nord che sceglie il Sud per inseguire i suoi sogni, un talento che incontra una terra di passione, calore e ambizione. Gioia del Colle lo accoglie a braccia aperte, pronta a scrivere, insieme a lui, nuove pagine di pallavolo e di emozioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author