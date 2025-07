Volley A3/M, Gioia del Colle: debutto casalingo con Napoli il 26 ottobre

Sarà il PalaCapurso il teatro del debutto della Joy Volley Gioia del Colle nella nuova stagione di Serie A3 Credem Banca. La formazione guidata da coach Sandro Passaro affronterà, nella gara inaugurale del torneo, la GaiaEnergy Napoli, in un match che promette subito spettacolo ed emozioni.

Il calendario ufficiale è stato presentato durante la giornata conclusiva del Volley Mercato, evento promosso dalla Lega Pallavolo Serie A e ospitato dallo Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio, in provincia di Bologna, dal 15 al 17 luglio.

La stagione regolare inizierà domenica 26 ottobre 2025 e si chiuderà il 15 marzo 2026. L’obiettivo della Joy Volley è chiaro: vivere da protagonista un’annata competitiva e puntare alla zona playoff, che garantirà l’accesso alla lotta per la promozione in Serie A2 Credem Banca.

Oltre al campionato, la Joy Volley potrà ambire a un posto nella Del Monte Coppa Italia Serie A3, riservata alle prime otto classificate al termine del girone d’andata. I quarti di finale del Girone Blu sono fissati per l’11 gennaio 2026, mentre la Final Four si disputerà o in modalità semifinale l’11 febbraio e finale l’8 marzo, oppure in due giorni consecutivi: 7 e 8 marzo. A chiudere il calendario, la Del Monte Supercoppa Serie A3, in programma il 18 e 19 aprile 2026.

Questo il calendario della Joy Volley

1a giornata (26/10 andata – 04/01 ritorno): JV Gioia del Colle vs GaiaEnergy Napoli

2a giornata (02/11 – 18/01): Aurispa DFV Lecce vs JV Gioia del Colle

3a giornata (09/11 – 25/01): EnergyTime Campobasso vs JV Gioia del Colle

4a giornata (16/11 – 01/02): JV Gioia del Colle vs Plus Volleyball Sabaudia

5a giornata (23/11 – 08/02): Green Volley Galatone vs JV Gioia del Colle

6a giornata (30/11 – 15/02): JV Gioia del Colle vs Terni Volley Academy

7a giornata (07/12 – 22/02): JV Gioia del Colle vs Avimecc Modica

8a giornata (14/12 – 01/03): Domotek Reggio Calabria vs JV Gioia del Colle

9a giornata (21/12 – 15/03): JV Gioia del Colle vs BCC Tecbus Castellana Grotte

Le date potranno subire modifiche per esigenze televisive o organizzative da parte della Lega. Per i biancorossi, si prospetta un campionato ricco di derby e confronti accesi, in cui sarà fondamentale mantenere alta l’intensità per trasformare ambizione e identità in risultati concreti.

