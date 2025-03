Volley A3/M, Gioia del Colle da urlo: battuta Ortona, vola in semifinale

La Joy Volley Gioia del Colle centra l’obiettivo e vola in semifinale playoff. Al termine di una gara 3 ricca di colpi di scena e durata oltre due ore e mezza, i biancorossi superano per 3-2 una coriacea Sieco Service Ortona (22-25, 25-21, 25-22, 25-27, 15-9), guadagnandosi il pass per la serie contro il Volley Belluno, in programma dal 6 aprile.

Il PalaCapurso esplode di gioia grazie alla determinazione del gruppo guidato da coach Sandro Passaro e al rientro da protagonista di Fabrizio Garofolo, eletto MVP dopo un lungo stop per infortunio. Decisivo il suo ingresso a match in corso, che ha ridato equilibrio e intensità alla squadra, capace di reagire allo svantaggio iniziale.

La cronaca del match

Ortona parte meglio e si aggiudica il primo set con un Bertoli ispirato, ma Gioia reagisce con forza nella seconda frazione trascinata da Milan e Vaškelis. Il terzo set è una battaglia punto a punto risolta da un ottimo lavoro a muro firmato Garofolo e Persoglia. Il quarto set è un’altalena di emozioni: Ortona rimonta e, ai vantaggi, pareggia i conti grazie ad Arienti. Al tie-break, però, non c’è storia: la Joy Volley impone il proprio ritmo e chiude i giochi 15-9.

JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE-ORTONA 3-2

(22-25, 25-21, 25-22, 25-27, 11-15)

JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE: Longo 1, Vaškelis 19, Mariano 14, Milan 24, Attolico 0, Persoglia 17, Pierri (L1), Martinelli, Alberga, Starace, Disabato, Rinaldi (L2), Garofolo 6, Cester. Allenatore: Sandro Passaro.

SIECO SERVICE ORTONA: Pinelli 1, Rossato 17, Marshall 23, Bertoli 15, Pasquali 4, Arienti 11, Broccatelli (L1), Giacomini, Di Tullio, Torosantucci, Di Giunta, Di Giulio (L2), Alcantarini. Allenatore: Francesco Denora Caporusso.

Statistiche

Gioia: 2 ace, 19 errori al servizio, 18 muri vincenti, 45% ricezione positiva, 45% attacco.

Ortona: 5 ace, 13 errori al servizio, 10 muri vincenti, 57% ricezione positiva, 43% attacco.

Durata set: 34’, 31’, 30’, 40’, 21’.

Adesso la testa va alla semifinale: primo atto domenica contro Belluno.

