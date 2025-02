Volley A3/M, Gioia del Colle: big match con la Domotek Reggio Calabria

È il big match contro la Domotek Reggio Calabria a inaugurare il rush finale della regular season per la Joy Volley. Dopo aver osservato il turno di riposo nel girone Blu, sabato 15 febbraio, alle 18:00, capitan Mariano e compagni proveranno a riconquistare il secondo posto, attualmente occupato proprio dalla formazione calabrese, avanti di un punto grazie al successo per 3-0 sulla BCC Tecbus Castellana Grotte.

L’anticipo della ventesima giornata rappresenta uno snodo cruciale per la squadra di coach Sandro Passaro, che ritrova la formazione di Antonio Polimeni dopo la battaglia dello scorso 8 dicembre, quando Gioia si impose al tie-break al PalaCalafiore. Per ripetere quel successo, i biancorossi dovranno offrire una prestazione solida contro un’avversaria temibile in battuta e trascinata dall’opposto Domenico Laganà, quarto miglior realizzatore della Serie A3 con 335 punti.

“La squadra è cresciuta molto e affronta questa fase con determinazione, nonostante alcune assenze – spiega coach Passaro –. Dovremo mantenere un cambio palla regolare e mettere pressione con la nostra battuta”.

La Domotek, autentica rivelazione del campionato, ha vinto cinque delle ultime sette gare e venderà cara la pelle. Il match sarà diretto dagli arbitri Fabio Sumeraro e Giuseppe De Simeis e trasmesso in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A, con la telecronaca di Mimmo Guagnano.

