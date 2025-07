Volley A3/M, Gioia del Colle: Barbara Costantini nuova team manager

La Joy Volley Gioia del Colle annuncia ufficialmente la nomina di Barbara Costantini come Team Manager per la stagione sportiva 2025/2026.

Originaria di Bari, Costantini ha mosso i primi passi nella pallavolo come centrale nella scuola dell’Amatori Volley, per poi affiancare all’esperienza sul campo un percorso accademico che l’ha portata a conseguire un Master in Sport Management. Da novembre 2024 era già inserita nell’organigramma societario e oggi assume in via ufficiale il coordinamento delle attività organizzative e gestionali del club, in sinergia con la Presidenza, lo staff tecnico e l’intero gruppo squadra.

Nelle sue prime dichiarazioni, la neo dirigente ha espresso grande soddisfazione: “Lavorare per questa società è un privilegio. Qui ho trovato una famiglia e ringrazio il Presidente per questa opportunità. L’ambizione è un motore forte: siamo ripartiti subito dopo la semifinale playoff. Non vedo l’ora di ricominciare, soprattutto davanti al nostro pubblico”.

La Joy Volley accoglie questa nuova tappa professionale di Barbara Costantini con entusiasmo, riconoscendone il valore umano e professionale. Il club si dice certo che il suo contributo sarà determinante nel processo di crescita e consolidamento della società a tutti i livelli, in vista di una stagione ricca di nuove sfide e traguardi da raggiungere.

