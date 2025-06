Volley A3/M, Gioia del Colle alza il muro con Cristian Frumuselu

La Joy Volley Gioia del Colle annuncia ufficialmente l’ingaggio del centrale italo-rumeno Cristian Frumuselu, nuovo rinforzo per la stagione 2025/2026. Con i suoi 207 centimetri di altezza, Frumuselu si presenta come un punto di forza per il reparto centrale della formazione biancorossa.

Classe 1997, il nuovo centrale arriva da una stagione da protagonista in Serie A2 con la maglia dell’Aversa, dove ha messo a segno 63 muri punto complessivi tra regular season, playoff e Coppa Italia, confermandosi tra i migliori interpreti del ruolo.

Dotato di grande fisicità, tempismo e capacità di lettura del gioco, Frumuselu ha militato in diverse formazioni di rilievo nel panorama nazionale, costruendo un percorso professionale che lo ha portato a consolidare le sue doti tecniche e tattiche.

“La chiamata del presidente mi ha reso fiero – ha dichiarato Cristian Frumuselu al suo arrivo -. Conosco il valore della pallavolo a Gioia del Colle e sarà emozionante lottare per questi colori. Ritrovo mister Passaro, con cui ho già lavorato e che pone grande attenzione ai dettagli. Con i miei compagni daremo il massimo per essere protagonisti”.

Con l’arrivo del centrale, la Joy Volley prosegue il proprio percorso di rafforzamento in vista del prossimo campionato di Serie A3, puntando su profili di esperienza e qualità per affrontare al meglio la nuova stagione. La scelta di Frumuselu rappresenta un innesto importante sia sul piano tecnico che motivazionale, confermando le ambizioni della società biancorossa.

