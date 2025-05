Volley A3/M, Gara 3 playoff: Lagonegro si gioca la promozione a Valenza

È arrivato il momento della verità per la Rinascita Volley Lagonegro, che domani alle ore 18 scenderà in campo a Valenza, in provincia di Alessandria, per disputare Gara 3 della finale playoff di Serie A3 Credem Banca contro la Negrini CTE Acqui Terme. In palio c’è il ritorno in Serie A2, categoria abbandonata due stagioni fa dopo sette anni consecutivi di militanza.

La formazione allenata da Waldo Kantor, forte del doppio successo ottenuto nei primi due incontri della serie, è a un passo dalla promozione. Dopo mesi di lavoro e sacrifici iniziati lo scorso 22 agosto con il primo raduno, i lucani sono pronti a completare una stagione da incorniciare.

Per centrare l’obiettivo servirà però un’ulteriore impresa: espugnare nuovamente il campo piemontese, come già avvenuto in Gara 1, giocata nella domenica di Pasqua. Di fronte ci sarà una Negrini Acqui Terme determinata a prolungare la serie e portarla a Gara 4, prevista per domenica 11 maggio al Palasport di Villa d’Agri, dove tornerebbero a giocare davanti al pubblico amico.

Il capitano Fortunato e i suoi compagni hanno preparato la sfida con impegno e serenità, alternando allenamenti in sala pesi e in palestra, con l’obiettivo di arrivare all’appuntamento in condizioni ottimali, nonostante la fatica accumulata in una stagione lunga e impegnativa.

Serenità è una parola chiave anche per il tecnico argentino: “La settimana di lavoro è stata molto positiva, ho visto il gruppo concentrato. Ho voluto evitare di caricare eccessivamente la partita: è una gara come le altre, dobbiamo solo giocare bene. La finale ha il suo peso, ma va vissuta con tranquillità. I ragazzi fanno ogni giorno ciò che amano: ora andiamo in Piemonte e giochiamocela al meglio”.

La direzione di gara sarà affidata ad Antonio Mazzarà della sezione di Milano, alla sua quindicesima designazione stagionale tra Serie A2 e A3, e a Marco Pernpruner della sezione di Trento. I tifosi biancorossi potranno seguire l’incontro in diretta streaming gratuita sul canale YouTube ufficiale della Lega Pallavolo Serie A.

