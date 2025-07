Volley A3/M, chiusura col botto per la Joy Volley: Matteo Paris è l’ultimo colpo di mercato

La Joy Volley Gioia del Colle chiude il mercato con un innesto di assoluto spessore: Matteo Paris è il nuovo palleggiatore biancorosso. Classe 1983, atleta di grande esperienza e personalità, Paris arriva in Puglia con un bagaglio tecnico e umano di livello internazionale. Vanta infatti un curriculum arricchito da numerose esperienze all’estero e ben undici stagioni disputate in Serie A, di cui tre nella prestigiosa Superlega.

Si tratta di un ritorno in terra barese per l’atleta romano, che in passato ha già vestito le maglie di Molfetta e Castellana Grotte. Il suo arrivo completa una cabina di regia di prim’ordine, consegnando a coach e squadra un leader capace di fare la differenza dentro e fuori dal campo.

Entusiasta e determinato, Paris ha rilasciato le sue prime parole da giocatore della Joy Volley: «Nella scelta di Gioia ha influito tanto il tifo. Sono un passionale, un agonista puro. L’idea di giocare nella bolgia del PalaCapurso mi fa emozionare. Devo ringraziare il Presidente e il mister per avermi voluto qui. Ritrovo alcuni amici prima che compagni di squadra: ci sentivamo ogni giorno, siamo entusiasti di iniziare quest’avventura e trascorrere del tempo insieme. Lavoreremo con tanto sacrificio per diventare un gruppo affiatato e vincente: è l’unica ricetta che conosco».

La società dà il più caloroso benvenuto a Matteo Paris, certa che la sua leadership e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare con ambizione la prossima stagione.

