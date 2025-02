Volley A3/M, Castellana: ultima trasferta a Lagonegro, vietato sbagliare

Ultima trasferta della regular season per la Bcc Tecbus Castellana Grotte nel campionato di Serie A3 Credem Banca. Domenica 2 marzo, per la 21ª giornata del Girone Blu, la squadra di Giuseppe Barbone sarà impegnata sul campo della Rinascita Lagonegro, quarta in classifica, con prima battuta alle ore 18:00 al Palasport Villa d’Agri di Marsicotevere (Pz).

I nove punti conquistati nelle ultime quattro partite hanno rilanciato i pugliesi, ora a quota 19 e a sole due lunghezze dalla salvezza diretta, attualmente occupata dal Sabaudia (21 punti e una partita in più giocata). Il prossimo turno potrebbe già rivelarsi decisivo, con Castellana impegnata in una sfida ostica e Sabaudia che ospiterà il fanalino di coda Campobasso, già condannato ai playout.

Miccolis: “Sportività sempre al primo posto”

Alla vigilia del match, il presidente Michele Miccolis ha voluto sottolineare il valore della sportività: “Faccio i miei complimenti alla capolista Sorrento per la vittoria su Sabaudia. È un esempio di abnegazione agonistica, fondamentale nello sport. Lo scorso anno, a nostro discapito, non sempre si è verificato lo stesso principio”.

Coach Barbone: “Due finali, non possiamo più sbagliare”

Il tecnico Giuseppe Barbone non usa mezzi termini: “Ci attendono due finali, Lagonegro fuori casa e Lecce in casa. Dobbiamo restare concentrati e assumerci le nostre responsabilità. Siamo stati sfortunati a inizio stagione, ma ora non ci sono più alibi”.

I precedenti e gli arbitri

Sono 11 i precedenti tra Lagonegro e Castellana Grotte: 7 vittorie pugliesi contro 4 successi lucani. In Basilicata, il bilancio è di 3 vittorie Lagonegro e 2 Castellana. All’andata i biancoblù subirono una netta sconfitta per 0-3 al Pala Grotte.

L’ex di giornata è Alberto Marra, centrale salentino oggi a Castellana, ma in passato a Lagonegro nella stagione 2018/2019.

Arbitreranno l’incontro Giovanni Giorgianni di Messina e Rosario Vecchione di Salerno. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

